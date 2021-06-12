Gündem Bakan Kurum Seferberliğin ilk gününden bu yana 1197 metreküp müsilaj temizlendi
İSTANBUL

Bakan Kurum: Seferberliğin ilk gününden bu yana 1197 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajla mücadele kapsamında, 11 Haziran'da 464,1 metreküple birlikte toplamda 1197,2 metreküp deniz salyasının temizlendiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kurum: Seferberliğin ilk gününden bu yana 1197 metreküp müsilaj temizlendi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizinde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için temizlik çalışması başlattı. 'Marmara Denizi Eylem Planı' çerçevesinde 8 Haziran'da 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan deniz temizliği seferberliği sürüyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ'da belirlenen bölgelerde yapılan temizlik çalışmalarının 4'üncü gününde 464,1 metreküp müsilaj temizlendi.

BAKAN AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi’mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimizin 4'üncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
OYNAT 00:59
Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
İzmit Körfezi'nde etkisini sürdüren Deniz Salyası ile Osmangazi Köprüsü aynı karede görüntülendi. Ortaya çıkan manzara korkuttu.

Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 11
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Marmara Denizi Eylem Planı” kapsamında mücadelenin sürdüğü deniz salyası, İzmit Körfezi’nde etkisini sürdürüyor.
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Deniz süpürgeleri ile deniz yüzeyinden temizlenen deniz salyası, son olarak İzmit Körfezi’nin güneyi ile batısını birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nün etrafını sardı.
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Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
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Deniz salyası ile birlikte korkutan manzaranın oluştuğu Osmangazi Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.
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Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
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Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
Title
Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
Title
Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
Title
Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
Title
Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
Title
Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
İzmit Körfezi'nde etkisini sürdüren deniz salyası ile Osmangazi Köprüsü aynı karede görüntülendi. Ortaya çıkan manzara düşündürdü.

Denizin dibi renk değiştirdi: Bandırma Körfezi'nde müsilaj etkisi sürüyor
FOTOĞRAF 10
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Bandırma Körfezi'nde müsilaj, denizin yüzeyinde kıyıya yakın alanlarda yoğunlaştı.
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Erdek ilçesine bağlı Aşağıyapıcı Mahallesi'nde ise sahilde denizin dibinde renk değişimi gözlendi.
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Bandırma Kent Konseyi Başkanı Dr. Murat Ergöz, yaptığı açıklamada, son dönemde müsilaj nedeniyle yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirtti.
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Söz konusu bölgede kıyıya yakın yerlerde deniz dibinin renginin koyulaştığını anlatan Ergöz, Deniz organik yük altında, bize çığlığını duyurmaya çalışıyor, 'Ben kirleniyorum artık kendimi temizleyemiyorum' diyor. Bu durumla alakalı sivil toplum kuruluşları ve devletimizin en yüksek makamları da inisiyatif almış durumda. Umarım en yakın zamanda Marmara'yı temiz olarak görmek mümkün olur. diye konuştu.
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Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor
Title
Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor
Title
Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor
Title
Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor
Title
Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor
Title
Bandırma Körfezi'nde kıyıya yakın bölgelerde müsilaj etkisi sürüyor
Denizin dibi renk değiştirdi: Bandırma Körfezi'nde müsilaj etkisi sürüyor
Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde Marmara Denizi sahiline yakın bölgelerde yer yer müsilaj (deniz salyası) etkili oluyor. Aşağıyapıcı Mahallesi'nde ise sahilde denizin dibinde renk değişimi gözlendi.


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