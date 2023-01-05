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ANKARA

Bakan Kurum: Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Kurum: Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2022 Aralık ayı sıcaklık ortalaması verileri açıklandı. Açıklamada, 1991-2020 dönemi aralık ayı sıcaklık ortalamasının 4,8 santigrat derece olduğu belirtilerek, "2022 yılı Aralık ayı ortalaması ise 3,2 santigrat derece artış göstererek 8 santigrat derece olarak gerçekleşmiştir. Bu değer, iklim değerlendirmesinde kullanılan 255 istasyona ait 1971-2022 yıllarını kapsayan 52 yıllık aralık ayı ortalamalarının en yükseği olmuştur. Aralık ayları arasında en yüksek ortalamanın yaşandığı 2'nci aralık ayı 7,8 santigrat derece ile 2010 yılında yaşanmıştır. 2010 yılı Türkiye'nin yıllık en yüksek sıcaklık ortalamasının 5,5 santigrat derece yaşandığı yıldır" denildi.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor. Hep söylüyoruz; kaynaklarımız sınırsız değil. Bu bilinçle çalışıp, adımlarımızı atıyoruz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.

Murat Kurum'dan Antalyalılara: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında
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Antalyanın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel felaketi yaşandı.
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Dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun gece saatlerinde sela dönüşmesiyle bölgede su taşkınları yaşanmaya başladı.
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Derelerin taşmasıyla çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, seralar büyük zarar gördü.
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Park halindeki araçların da sürüklenmesiyle maddi hasar oluştu.
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Afetin ardından iş yerlerine giden esnaf, temizlik çalışmalarına başlarken gözyaşlarına da hakim olamadı.
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Finikede metrekareye 253,8 kilogram, Kumlucada ise 207,8 kilogram yağış düştü.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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Bakan Kurum, bölge halkının yanında olduklarının mesajını verdi.
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Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Antalya’mıza geçmiş olsun. Aşırı yağış nedeniyle zararımız büyük. Can kaybı olmaması ise tek tesellimiz. Allah beterinden korusun. Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındadır!
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Murat Kurum'dan Antalyalılara: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki sel felaketi ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Antalya'mıza geçmiş olsun. Can kaybı olmaması ise tek tesellimiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındadır!" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum depremin merkez üssü Gölkaya'ya ziyarette bulundu: Hasar gören camii yıkılıp yeniden yapılacak
OYNAT 00:59
Bakan Kurum depremin merkez üssü Gölkaya'ya ziyarette bulundu: Hasar gören camii yıkılıp yeniden yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremin merkez üssü olan Gölkaya Sarıdere köyüne ziyarette bulundu. Depremden ağır hasar gören camiinin yıkılacağını ve yerine bakanlığın destekleriyle yenisinin yapılacağını belirten Bakan Kurum, 'Hızlıca yeni camimizi yapalım, projeye de destek verelim.' dedi.

Bakan Kurum: İstanbul'da bugüne kadar 300 bini aşkın konutumuzun dönüşümünü tamamladık
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Bakan Kurum: İstanbul'da bugüne kadar 300 bini aşkın konutumuzun dönüşümünü tamamladık"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Bakan Kurum, yerinde, gönüllü ve hızlı anlayışıyla İstanbul'un her yerinde bugüne kadar 300 bini aşkın konutun dönüşümünü tamamladıklarını belirterek 'Kararlıyız, gayretliyiz. 2035 yılına kadar İstanbul'umuzda, Türkiye'de kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir sağlıksız, riskli yapı kalmasın istiyoruz.' dedi.


Milyonlarca ziyaretçi akın etti

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