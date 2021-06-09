Bakan Kurum TBMM Başkanı Şentop'a Gazi Meclis'in tapusunu teslim etti

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Kayseri'de 27 yıl kesinleşmiş cezası olan firari şahsa İHA'lı ve PÖH'lü operasyon

Kayseri’de çeşitli suçlardan 27 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2019 yılından beri firari olan şahıs, İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ve Polis Özel Harekatın (PÖH) da katıldığı operasyonla yakalandı.