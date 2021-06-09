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ANKARA

Bakan Kurum TBMM Başkanı Şentop'a Gazi Meclis'in tapusunu teslim etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında kabul etti. Ziyarette Bakan Kurum, Şentop'a Gazi Meclis'in tapusunu teslim etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kurum TBMM Başkanı Şentopa Gazi Meclisin tapusunu teslim etti
Gazi Meclis'in tapusu Mustafa Şentop'a takdim edildi

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Murat Kurum, "Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'u ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Gazi Meclis'in tapusu TBMM Başkanı Şentop'ta

Bakan paylaşımının devamında, "Şanlı tarihimizin şahidi Gazi Meclis'imizin tapu senedini Sayın Başkanımıza takdim ettik." dedi.

Söz konusu ziyarete ait üç adet fotoğraf paylaşıldı.

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