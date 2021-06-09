Bakan Kurum TBMM Başkanı Şentop'a Gazi Meclis'in tapusunu teslim etti

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Murat Kurum, "Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'u ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.
Gazi Meclis'in tapusu TBMM Başkanı Şentop'ta
Bakan paylaşımının devamında, "Şanlı tarihimizin şahidi Gazi Meclis'imizin tapu senedini Sayın Başkanımıza takdim ettik." dedi.
Söz konusu ziyarete ait üç adet fotoğraf paylaşıldı.
Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'u ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunduk.
Şanlı tarihimizin şahidi Gazi Meclis'imizin tapu senedini Sayın Başkanımıza takdim ettik. pic.twitter.com/TT4am1xhs7
Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'u ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunduk.