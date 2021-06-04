​Şentop’tan CHP liderine çok sert yanıt​: Haysiyetsizce bir iftira

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İstanbul Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik ithamlarına çok sert yanıt verdi.

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Şentop, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında “Bir organize suç örgütünden 10 bin dolar aylık alan siyasetçi kimdir? Bunu Meclis Başkanı açıklamalıdır. Açıklamıyorsa kendisi de mi acaba 10 bin dolar alıyor?” gibi “tuhaf, vahim, seviyesizce” ithamda bulunduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu’nun kendisine iftirada bulunduğunu ifade eden Şentop, şöyle devam etti:

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“Bu, kendisinin aslı olmadığını bildiği halde, yalan olduğunu bildiği halde yaptığı bir iftiradır. Bu kadar tek nefeste, gözünü kırpmadan, düşünmeden bir insana bile bile açık şekilde yalanla iftirada bulunan bir kişinin ya siyasi bunaklık içerisinde olduğunu, çünkü soruyu başkasına sormuş cevabı benden bekliyor, bunu unutmuş olabilir veyahut da bunu bilerek, kasten yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledim.

HAK ETTİĞİ CEVABI VERDİM

‘Ne biliyorsa bu konuyla ilgili açıklasın’ demiştim. Burada benim itiraz ettiğim nokta, tartışma konusu olan ‘10 bin dolar kim alıyor, kim almıyor açıklansın açıklanmasın’ değil, bana yöneltmiş olduğu iftiradır. Konuştuğum zaman da belli bir nezaketin içerisinde hareket etmeye çalışıyorum ama böyle çok açık, ağır bir iftira karşısında hak ettiği cevabı kendisine verdim.

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BEN DE AÇIKLANSIN DİYORUM

‘10 bin dolar alan kimdir açıklansın.’ diyorlarsa açıklansın, ben de öyle diyorum ‘Açıklansın.’ Ama konumuz o değil, açıklayacak olan da ben değilim bunu, bu sözü, ifadeyi dile getiren ben değilim. Bunu bilen de ben değilim, dolayısıyla bunu açıklayacak olan da ben değilim. Muhatabı kimse usulüne uygun sorma yolları vardır.

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KENDİSİNDEN CEVAP BEKLİYORUM

Bu konuyla ilgili biz de zaten ilgili uygun bir şekilde sorduk. Meselemiz bu değil, meselemiz bana yönelik iftira, buna karşı gösterdiğim reaksiyon. Bu açıdan ben Türk siyasetinden gerçekten en haysiyetsiz ve ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini itham ediyorum. Buna cevap vermesini kendisinden bekliyorum. Diğer arkadaşlar partideki görevli, onun talimatıyla hareket eden arkadaşlar, bunlar benim muhatabım değil.”

Siyaseti ailelerimiz değil biz yapıyoruz

Oğluyla ilgili iddialara da tepki gösteren Şentop, “Siyaseti biz yapıyoruz, ailelerimiz yapmıyor. Oğlumla ilgili bir takım şeyler soruyor, sınavda SBS sorularının hepsini yaptığına dair şaibe yaratmaya çalışıyor. SBS ile ilgili soruşturma yok. 100 sorunun 100’ünü de doğru yapmıştır. En yakın zamanda ALES’e girmiştir. 50 sorunun 50’sini de doğru yapmıştır. Boğaziçi’nde okuyor. Çocuklarımızın zeka durumları ile ilgili dahlimiz yok. Oğlumun başarıları bundan ibaret değildir. Madalyaları toplasak iddiada bulunan arkadaşların taşımakta zorlanacağını söyleyebilirim. Aileleri bu işlere karıştırmayalım” dedi.