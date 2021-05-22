TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'a: Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemleri kınıyorum

Meclis Başkanı Mustafa Şentop Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İskeçe Türk Birliği'nin "Batı Trakya Müslüman Türk azınlığına kimlik biçme ve empoze etme politikasına son verilmelidir." başlıklı açıklamasını alıntıladı.

Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınıyoruz; bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız oldu, bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir. https://t.co/NbINkCp2z9 — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 22, 2021

TBMM Başkanı Şentop, mesajında "Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınıyoruz; bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız oldu, bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir." ifadelerine yer verdi.

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