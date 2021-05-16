Azınlıklar ‘dostluk köprüsü’

Ramazan ayının son haftasında Selanik ve Batı Trakya’da Türk azınlığıyla bir araya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, soydaşlarımızın Yunanistan’da karşı karşıya kaldığı; Türk kimliğinin inkarından azınlık okullarına, din ve ibadet özgürlüğüne sorunlarını dinledi, çözüm için istişarelerde bulundu.

İzlenimlerini Yeni Şafak’a anlatan Kıran, “Soydaşlarımız sorunların elbette farkındalar ama Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu biliyorlar” dedi.

AZINLIKLAR DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Yunanistan’ın Lozan’da güvence altına alınan hakları ihlal ettiğini vurgulayan Kıran, “Lozan’da Batı Trakya Türk azınlığına tanınan hakların aşındırılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz” diye konuştu. Kıran, “Yunanistan’daki Türk azınlığı ile Türkiye’deki Rum Ortodoks azınlığı ülkelerimiz arasında bir köprü olarak görüyoruz. Yunanistan’ın bu gerçeğin er ya da geç farkına varacağına inanıyorum” dedi.

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OSMANLI CAMİLERİNDE İBADET ENGELİ

Azınlıklar konusunun, Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkilerinin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturduğunu vurguladı. AİHM’in 13 sene önce Yunanistan’ı mahkum ettiği İskeçe Türk Birliği binasının girişindeki tabelanın ‘Türk’ yazdığı için söküldüğünü hatırlatan Kıran, şöyle devam etti:

“Batı Trakya’dayken merhum Sadık Ahmet’in mezarını da ziyaret ederek dua ettik. Sadık Ahmet Türk kimliğinden asla vazgeçmediği için hapse atıldı. Gördüm ki, merhum Sadık Ahmet’in temsil ettiği bu ruh hala dimdik ayakta.”

Kıran, Selanik’te Osmanlı’dan miras birçok tarihi caminin amacı dışında kullanıldığını veya kaderine terk edildiğini ve buralarda ibadete izin verilmediğini söyledi.