Bakan Kurum ‘Temel Atma ve Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı: Ümraniye'ye 7 müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Hekimbaşı Mahallesi'nde temel atma ve Komşu Finans Evleri anahtar teslim törenine katıldı. Bakan Kurum, "İstanbul bizim bitmeyen sevdamızdır, tükenmeyen aşkımızdır. İşte böyle kutlu bir beldeye çalışmak, en hayırlı sermayedir. Bu hizmet aşkıyla İstanbul'umuzun ciddi bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğu bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sizlere, yavrularımıza, evlatlarımıza, gençlerimize söz veriyoruz. Bu aziz şehirde tek bir riskli, tek bir güvensiz yapı dahi bırakmayacağız. Milletimiz sıcak yuvalarında, güven içerisinde başını yastığa koymadığı müddetçe biz durmayacağız, başımızı rahat bir şekilde yastığa koymayacağız" diye konuştu.

'Toplam başvuru sayısı 90 bine ulaştı'

Bakan Kurum, "Dünyaya gözümüzü açtığımız, ilk adımlarımızı attığımız, evlerimiz, mahallelerimiz en kıymetli mekânlarımızdır. İşte biz sahip olduğumuz bu mekânlarımızda daha güzel hatıralar, daha güzel hikâyeler biriktirmek için 'kentsel dönüşüm' diyoruz. İstanbul'umuzda kentsel dönüşümü hızlandırmak için dev bir kampanyayı hayata geçirdik. 'Yarısı Devletten' dedik. Yani İstanbul'umuzda evlerini dönüştürmek isteyen kardeşlerimizin, yeni evlerinin maliyetinin yarısını karşılayacağımızı söyledik. Buradan son güncel başvuru rakamlarımızı açıklayayım da; doğruya bir adım bile attırmadan, yalana dünyayı dolaştıran Kemal Kılıçdaroğlu, milletin devletine olan, cumhurbaşkanımıza olan güvenini şöyle Ümraniye'den bir duysun. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 479 bin 486 bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 90 bine ulaştı. Ümraniye'mizdeki başvuru sayımız da 3 bin 391'e yükselmiş durumda. Ümraniyeli kardeşlerimiz bu kampanyamıza yoğun ilgi gösterdi, göstermeye devam ediyor. Ümraniye'de 32 bin 300 kardeşimizin mülkiyet sorunlarını çözdük ve tapularını teslim ettik" ifadelerini kullandı.

'Konutlarımızı 759 kazık üzerine inşa ediyoruz'

Bakan Kurum, "Osmangazi Korusu Millet Bahçemizden, katlı otopark ve meydanımıza, atık getirme merkezinden, kentsel dönüşüm projelerimize kadar Ümraniye'mizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. En son, 2 hafta önce Ümraniye'mize gelmiş sizlerle müjdelerimizi paylaşmıştık. Ne demiştik? Hekimbaşı Mahallesinde kentsel dönüşümü başlatacak, yeni konutlarımızın temellerini atacağız dedik ve işte bugün 591 konut ve 28 dükkanımızın temellerini hep birlikte atıyoruz. Siz kıymetli kardeşlerimizin güven içinde, huzur içinde yaşamanız için bu alanda zemin iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Buradaki konutlarımızı 759 kazık üzerine inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

'Yaparsa AK Parti yapar'

Bakan Kurum, "Çakmak Mahallemizde vatandaşlarımızın rızasıyla 190 konut ve 55 dükkân inşa edeceğiz dedik. Bugün bu mahallemizde tamamladığımız Komşu Finans Evleri Projesi kapsamında 190 yeni yuvamızın ve 55 dükkânın anahtarlarını teslim ediyoruz. Ben bugün temellerini attığımız, anahtarlarını teslim ettiğimiz tüm yeni yuvalarımızın; sizler için, Ümraniye'miz için, İstanbul'umuz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Biz öyle birileri gibi verdiği sözleri unutanlardan değiliz. Bugünün işini asla yarına bırakmayız. Söz veririz ve onu hemen yaparız. Her zaman söylediğimiz gibi; yaparsa AK Parti yapar" dedi.

'275 bin metrekarelik araziyi sosyal donatı olarak kullanılmak üzere hibe ediyoruz'

Bakan Kurum, "Topağacı'nda 77 bin metrekarelik alana sahip Molla Hüsrev Camii ve Güney Camii çevresinde yürütülen projelerimizde kat karşılığı anlaşma oranını yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkartıyor ve kentsel dönüşümü bu bölgelerde başlatıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Kazımkarabekir ve Dudullu'da 10 mahallemizi ilgilendiren 2B alanlarında Kentsel Dönüşümün önünü açmak için imar çalışmaları yapıldı. Şimdi, ada bazında uygulama çalışmalarını başlattık. Sizin taşınmazlarınızdan daha az kesinti yapacağız. Hazine mülkiyetinde olan 275 bin metrekarelik araziyi sosyal donatı olarak kullanılmak üzere hibe ediyoruz, uygulamanın önündeki engeli tamamen ortadan kaldırıyoruz. Hibe yapılmasına ilişkin yetki yazısını bu sabah imzaladım. İnkılap ve Hekimbaşı'nda bulunan orman vasfını yitirmiş yaklaşık 350 dönümlük alanda vatandaşlarımızın tapu sorunlarını çözüyoruz. Orman kadastro çalışmasını başlattık. Ardından taşınmazlar hazineye devrolacak. İndirim ve uygun taksitlerle tapularınızı veriyoruz. Bölgedeki kamuya ait alanları da kullanacağız. Büyük ve örnek bir kentsel dönüşüm projesini burada da hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

'Tapu maliklerimize, başka bir yerden taşınmaz göstereceğiz'

Bakan Kurum, "Hekimbaşı mahallemizi unutur muyuz? Burada da av köşkünün de bulunduğu araziye tapu malikleriyle görüşeceğiz; vatandaşımıza başka bir yerden hazine taşınmazı önereceğiz. Sultanbeyli'de olduğu gibi; tapular hazineye geçer geçmez, hemen aynı indirim ve taksit süreçlerini uygulayacağız; sizler de tapularınıza sahip olacaksınız. Ardından ister vatandaşımız kendi yapar; isterse bir müteahhit ile anlaşır, isterse de TOKİ eliyle buraları dönüştürebiliriz. Kazımkarabekir, Topağacı, İnkılap, Cemil Meriç ve Ihlamurkuyu'yu kapsayan yaklaşık 1 milyon metrekare alanda devam eden davalar var. 2B kadastrosu yapılamayan parseller var. Mahkemenin sonuçlanmasını takip ediyoruz. Burada oturan vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Mahkeme süreci aleyhte sonuçlanmış olsa dahi harekete geçeceğiz. Tapu maliklerimize başka bir yerden taşınmaz göstereceğiz. Önerimiz kabul edilmeyebilir. O zaman da arazileri hazine mülkiyetine devredeceğiz ve 2B uygulamasıyla indirimlerimizi yapacağız. Tapularınıza süratle kavuşacaksınız. Bu konuda kadastro birimlerimiz çalışıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Dudullu Meydanı ve Osmangazi Millet Bahçesi çevresinde yer alan bölgeyi şehircilik açısından yeniden ele alıyoruz. Yerinde dönüşüm yaparak; burada da, sizlere yaraşır yaşanabilir alanlar oluşturacağız. Son olarak çok yoğun bir nüfusa sahip olan Çamlık'ta şehrin merkezinde bulunan 50 bin metrekarelik yeşil alanı, malikleri ile anlaşmak suretiyle hazineye kazandıracağız; millet bahçesi olarak sizlerin, Ümraniye'nin İstanbul'umuzun, hizmetine sunuyoruz" şeklinde konuştu.

İsmet Yıldırım: Hekimbaşı'nda kentsel dönüşüm alanı 40 bin 270 metrekare alanı kapsıyor

Törende yer alan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugünkü temel atma töreni ile vatandaşlarımızı en hızlı şekilde yeni evlerine kavuşturacağız. Hekimbaşı Mahallemizde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi tam 40 bin 270 metrekare alanı kapsıyor. Buradaki projemiz 591 adet konut ve 28 adet ticari ünite olmak üzere toplam 619 bağımsız bölümden meydana geliyor. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve çalışma arkadaşlarına ve belediyemiz bünyesinde bu projenin hayata geçmesi için çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.











