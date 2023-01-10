Bakan Kurum: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 indirim yaptık

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:
1 milyon 170 bin yeni konut, sosyal donatı, yeni yuvaları inşa ettik, vatandaşlara verdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal devlet uygulaması İlk Evim İlk İş Yerimi hayata geçirdik. Toplamda 1545 konutumuzu Gölbaşılı hak sahiplerine vermek için süreci başlatıyoruz. Ankara'da 13 bin konutun kurası çekildi.
16 Ocak'ta orta gelirlilere yönelik konut kampanyası başlayacak. Fiyat artışı yapanları kampanyaya dahil etmeyeceğiz. Orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalıdır.
TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık.
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