Bakan Kurum: Toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi’nde müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliğinin başlatılacağını duyurmuştu.
Seferberlikte gün gün kat edilen mesafeyi paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum temizlenen müsilajı 2 bin 166,5 metreküp olarak açıkladı. Bakan Kurum şöyle konuştu:
''Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran’da temizlediğimiz 469,5 metreküp müsilajla toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik. Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.''
HAYAT
Nöroloji uzmanından müsilaj uyarısı: Felç riski var
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ’Marmara hepimizin’ sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Bostancı sahilinde devam ediyor. Boğazda etkisini devam ettiren müsilaj ekipler tarafından çıkartılarak çöp torbalarına koyuluyor. Yapılan temizlik çalışması drone ile havadan görüntülendi.
Bostancı'da müsilaj temizliği sürüyor
Marmara Denizi'ni ve sahilleri etkisine altına alan müsilajı temizlemek için İstanbul'da çalışmalar devam ediyor. Bostancı'daki temizlik çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
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Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İTÜ UHUZAM, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın dağılımını ve yoğun olduğu bölgeleri tespit etmek için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj dağılımı, Pleiades, Spot 5 ve Spot 6amp;7 uyduları aracılığıyla görüntülendi. Uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla Marmara Denizi'nde müsilajın alanları tespit edildi. Bu kapsamda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj dağılımı, Pleiades, Spot 5 ve Spot 6amp;7 uyduları aracılığıyla görüntülendi. Uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla Marmara Denizi'nde müsilajın alanları tespit edildi.
Mart ayından itibaren alınmaya başlanan uydu kayıtlarında, Marmara Denizi'nde müsilajın artış hızı da belirlendi.
Müsilajın, Marmara Denizi'nin Kapıdağ Yarımadası'ndan İzmit Körfezi'ne kadar olan doğu bölümünde, 14 Mayıs'ta 25, 19 Mayıs'ta 58 , 24 Mayıs'ta 85 kilometrekarelik alana ulaştığı uydu görüntülerinden tespit edildi. Söz konusu alanda 10 günde 3 kattan daha fazla bir müsilaj artışı olduğu görüldü.
Uydu görüntülerinde, müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında olduğu belirlendi.
Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde, müsilajın zaman zaman Marmara Denizi'nin tamamına parça parça dağıldığı görüldü.
Uydu görüntülerinden Marmara Denizi'ndeki müsilajın incelenmesiyle ilgili çalışma yaptık <br> <br> İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yanalak yaptığı açıklamada, İTÜ UZUHAM'ın kuruluşunun 1996'da bir proje olarak başladığını, 2003'ten itibaren İTÜ'ye bağlı bir Uygulama ve Araştırma (UYG-AR) Merkezi statüsü kazandığını söyledi.
İTÜ UHUZAM tarafından sağlanan görüntülerin birçok akademisyen ve öğrenci tarafından çalışmalarında kullandığını belirten Yanalak, Son dönemde uydu görüntülerinin doğruluklarının ve çözünürlüklerinin artmasıyla uygulama alanları da arttı. Bizler akademisyenler olarak toplumun ihtiyacı olan belli konularda akademik çalışmalar yapıyoruz. Yakın dönemde de toplumu ilgilendiren müsilaj konusunda uydu görüntülerinden Marmara Denizi'ndeki müsilajın incelenmesiyle ilgili çalışma yaptık. Bu bilgileri ilgili kurumların kullanımına sunuyoruz. diye konuştu.
Marmara Bölgesi'nde uydu görüntülerinde müsilaj çok rahat bir şekilde görülüyor <br> <br> İTÜ UHUZAM Müdür Yardımcısı ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu da uydu görüntülerinin çok çeşitli amaçlar için kullanılabildiğini ve merkezlerinde bu imkanın olduğunu dile getirdi.
Musaoğlu, İTÜ UHUZAM'da farklı uygulama alanlarında çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, Yakın zamanda Marmara Denizi'ndeki müsilaj problemi nedeniyle odak noktamız oraya kaydı. Bu kapsamda Marmara Denizi'ndeki durum nedir, bunu araştırmaya başladık. dedi.
Marttan itibaren farklı çözünürlükteki uydu görüntüleriyle Marmara Denizi'ni incelemeye başladıkları bilgisini veren Musaoğlu, şöyle devam etti: <br> <br> Marmara Bölgesi'nde optik uydu görüntülerini kullanarak zamansal olarak bulutsuz günlerde görüntüler aldık. Marmara Bölgesi'nde uydu görüntülerinde müsilaj çok rahat bir şekilde görülüyor...
Çalışmalarda İzmit Körfezi girişi ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası ve Adalar'da müsilaj birikimlerinin olduğunu gördük. Marmara Denizi genelinde belirgin bir artış tespit ettik. Görüntülerde müsilaj normal sudan ve diğer objelerden çok belirgin şekilde ayrılabiliyor. Bu aldığımız uydu görüntüleri müsilajın tespit edilmesi ve yerinde önlem alınabilmesi açısından çok önemli. Uydu görüntüleri müsilajın bulunduğu yerlerin ve dağılımının belirlenmesi, öncelikle müdahale edilmesi gereken alanların tespiti ve yapılan temizliğin sonuçlarının izlenmesi açısından önemli bilgiler üretilmesini sağlamaktadır.
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzaydan görüntülendi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı (deniz salyası) uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.
OYNAT 00:50
Marmara denizinde etkisini sürdüren müsilaj havadan görüntülendi
Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki sahil ilçelerinde görülmeye devam ediyor. Anadolu Yakası'nda Kartal ve Maltepe sahillerinde görülmeye devam eden müsilaj, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve Büyükada açıklarında beyaz tabaka halinde havadan görüntülendi. Marmara Denizi açıklarında da etkisini sürdürmeye devam eden müsilajın, bazı bölgelerde yoğun olurken bazı bölgelerde ise seyrek dalga şeklinde olduğu gözlemlendi.