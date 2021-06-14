Bakan Kurum: Toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

Çalışmalarda İzmit Körfezi girişi ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası ve Adalar'da müsilaj birikimlerinin olduğunu gördük. Marmara Denizi genelinde belirgin bir artış tespit ettik. Görüntülerde müsilaj normal sudan ve diğer objelerden çok belirgin şekilde ayrılabiliyor. Bu aldığımız uydu görüntüleri müsilajın tespit edilmesi ve yerinde önlem alınabilmesi açısından çok önemli. Uydu görüntüleri müsilajın bulunduğu yerlerin ve dağılımının belirlenmesi, öncelikle müdahale edilmesi gereken alanların tespiti ve yapılan temizliğin sonuçlarının izlenmesi açısından önemli bilgiler üretilmesini sağlamaktadır.