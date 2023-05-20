Bakan Kurum Tuzla'daki 4 sitenin rezerv alanı ilan edildiğini duyurdu: Çalışmaların sonuna geldik

"Sizlerin dönüşüm hususunda bizlerden bazı plan ve imara ilişkin talepleriniz olmuştu. Geçtiğimiz ay sizlere, 'Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve sorunlarınızın hepsini sizlerle birlikte çözeceğiz.' demiştik. Şimdi bu çalışmaların sonuna geldik. Asena, Mavi Okyanus, Taşpınar ve Borsa Kent sitelerimizi ilk etapta rezerv yapı alanı içerisine aldık. Rezerv yapı alanıyla birlikte KDV'den, vergiden, resimden, harçtan muafiyetlerimiz oluyor. Yüzde 20'ye yakın bir muafiyet söz konusu bu kanun kapsamında ilan ettiğimiz yerlerden. Yine sizler, 'Evet rezerv alanına aldınız ancak bizim planlarımızı da yapmanız ve bu planlarla birlikte de dönüşümün önünü açmanız gerekir.' dediniz. Bu kapsamda, 14 Mayıs seçimlerinden hemen önce, burada hiçbir kardeşimin siyasi görüşüne, kimliğine, inancına, mezhebine bakmaksızın 'Bu sitelerin dönüşmesi gerekir.' anlayışıyla hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. Buradaki site sakinlerimizin rezerv alanından sonra tüm imar planları onaylandı. Böylelikle 435 bağımsız bölümden oluşan ve yaklaşık 1500 vatandaşımızın yaşadığı sitelerde sorunu çözerek kentsel dönüşümün önünü tamamen açmış olduk. Burada ister kendiniz, isterseniz burada belediyemizle, kat karşılığı inşaatını kendinizin yapabileceği her türlü kazanımı elde etmiş oldunuz."