Bakan Kurum Tuzla'daki 4 sitenin rezerv alanı ilan edildiğini duyurdu: Çalışmaların sonuna geldik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, Tuzla'daki Borsa Kent, Asena, Mavi Okyanus ve Taşpınar sitelerinin sakinleriyle Semiha Kibar Yaşam Merkezi'nde bir araya geldi.
Kurum, İstanbul'a bakınca sadece bir şehir görmediklerini, şanlı tarihin en haşmetli günlerini hatırladıklarını ve o tarihin, kültürün, sanatın içerisinde hep birlikte, en ince tasarımların içinde yaşadıklarını, merhamet dolu medeniyetin en güzel nüanslarını da İstanbul sokaklarında gezerken gördüklerini söyledi.
Bu şehre, taşına, toprağına, insanlarına sevdalı olduklarını kaydeden Kurum, davalarının şehri İstanbul'a 39 ilçede 963 mahallede 21 yıldır nice dev eserler kazandırdıklarını dile getirdi.
"Gece gündüz bu acıların bir daha yaşanmaması için mücadele ediyoruz"
İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını aktaran Bakan Kurum, şöyle devam etti:
Kurum, Tuzla'dan gelen talepler doğrultusunda pek çok proje, eser gerçekleştirdiklerini ve hem yapıları yenilediklerini hem de bu vesileyle ilçeye yeni sosyal donatılar kazandırdıklarını söyledi.
Bakan Kurum, bu sitelerde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.
İstanbul'a bir kez daha söz verdiklerini belirten Kurum, bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde tek bir riskli yapı kalmayacağını kaydetti.