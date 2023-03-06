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Bakan Kurum ve Başkan Büyükkılıç deprem bölgesinde çalışmaları değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kayseri ekibi tarafından deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

10:49 . 6/03/2023 Pazartesi
IHA
Bakan Kurum deprem bölgesinde

Bakan Kurum deprem bölgesinde

Yüzyılın felaketi 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Türkiye’nin seferber olarak tek yürek şeklinde giriştiği depremin yaralarını sarma çalışmaları hummalı şekilde sürerken, deprem bölgesi ve Kayseri arasında adeta mekik dokuyan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile deprem bölgesinde görüştü.
Başkan Büyükkılıç, Bakan Kurum ile Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kayseri ekibi tarafından deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Deprem bölgesindeki hummalı çalışmaları inceleyen Büyükkılıç ve Kurum’a AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de eşlik etti. İncelemeler sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile deprem bölgesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah devlet millet el ele Kahramanmaraş’ımızı ayağa kaldıracağız” dedi.;
Bakan Kurum da Kayseri ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar ve özverili gayretlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Birden fazla konutu hasar görenlerin durumu ne olacak?
Birden fazla konutu hasar görenlerin durumu ne olacak?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem 45 binden fazla kişiyi hayattan kopardı. Devlet depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "405 bin afet konutu yapılacak, Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. 21 bin konut için sözleşmelerimizi yaptık" dedi. TOKİ eliyle inşa edecek afet konutlarının ödeme koşulları belirlendi. Konut, iş yeri ve ahırlar için teslimden sonra 2 yıl ödeme istenmeyecek. İş yerleri için yüzde 4 faizle 8 yılda ödeme planı sunulacak. Deprem bölgesinde birden fazla evi olan afetzedelere sadece bir konut yapılacak. İşte inşa edecek afet konutlarının ödeme koşulları.


#Murta Kurum
#Kayseri
#deprem
#Memduh Büyükkılıç
1 saat önce
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Bakan Kurum ve Başkan Büyükkılıç deprem bölgesinde çalışmaları değerlendirdi
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