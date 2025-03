Bakan Kurum yeni evlerinde bayramı karşılayan ailenin görüntülerini paylaştı: Güzel yuvalarında nice bayramlara

Deprem günü bir anaokuluna sığındıklarını anlatan Emine Balveren, daha sonra çadırda kaldığını kısa süre sonra ise konteynere geçtiğini söyledi. Emine Balveren, 30 yıllık yatırımları olan evlerinin depremde ağır hasar aldığını dile getirerek, "Ev tamamen yıkılmış değildi. Kolonlar patladı. İlk gelen arkadaş ‘ağır hasarlı’ dedi. Eşimle bir defa daha yıkıldık. Eşim ağlıyor, ben ağlıyorum. Can kaybı olmasın önemli olan o. Can geri gelmiyor ama mal her şekilde geliyor…" dedi.