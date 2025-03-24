Bakan Kurum 'Durmuyoruz, dinlenmiyoruz' diyerek paylaştı: İşte asrın felaketinde yerle bir olan şehrin son hali

Şahin, "Zemine uygun yapının ne olduğunun kararını verdikten sonra gerekirse yerin 20-21 metre altına kadar fore kazıklarla zemin iyileştirmeleri yapıyoruz. Sağlam temeller üzerine yapılar oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an insanların gözünde şöyle bir şey de var, 'Bakanlık yapıyor burayı' dedikleri anda 'Tamam o zaman' diyorlar. Bu gerçek çok önemli, bizi oldukça mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.