Bakan Kurum'dan Artvin'deki yangınla ilgili açıklama: 6 ay içerisinde yaraları saracağız

Yusufeli'nde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde yenileri inşa edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracağız." ifadesini kullandı.

Devletin, milletin emrinde olduğunu vurgulayan Kurum, "Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize, vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Artvin Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Devletimiz milletimizin emrindedir. REKLAM March 18, 2021

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