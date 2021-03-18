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ARTVİN TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum'dan Artvin'deki yangınla ilgili açıklama: 6 ay içerisinde yaraları saracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracaklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Yusufeli'nde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde yenileri inşa edilecek.
Yusufeli'nde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde yenileri inşa edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracağız." ifadesini kullandı.

Devletin, milletin emrinde olduğunu vurgulayan Kurum, "Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize, vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Artvin’deki yangın kontrol altına alındı: 60’a yakın ev küle döndü
GÜNDEM
Artvin’deki yangın kontrol altına alındı: 60’a yakın ev küle döndü

Artvin'de büyük felaket: Alevler 50 eve sıçradı bir köy cayır cayır yanıyor
FOTOĞRAF 21
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Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı
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İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin 50'ye yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
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Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ''Artvin - Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun'' dedi.
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Öğle saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangının diğer evlere de sıçramasından endişe ediliyor.
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Yusufeli Kaymakamı Özdemir, yangında can kaybının olmadığını söyledi.
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Artvin'de büyük felaket: Alevler 50 eve sıçradı bir köy cayır cayır yanıyor
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde 50'ye yakın ev yanıyor. Bir evde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere de sıçradı. Muhtar Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor" dedi. Yangınla ilgili bilgi veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 170 haneli Dereiçi Köyü'nde bir evde başlayan yangının diğer evlere de sıçradığını duyurdu.


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