Bakan Kurum'dan Fikirtepe paylaşımı: Neydi ne oldu

Türkiye, tarihin en önemli seçimlerine hazırlanırken dev projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Adeta göğüs kabartan projeler, dünyada da büyük yankı uyandırıyor. Bunlardan biri de dün hizmete sunuldu. İstanbul'un ekonominin başkenti yapacak olan, 'İstanbul Finans Merkezi' dün resmen açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenin ardından finans merkezinin, ilk olarak bankacılar etabı hizmete girmiş oldu.

İstanbul'un bir sorunu daha Bakanlık eliyle çözüme kavuştu

Açılışın ardından bir diğer proje için de tören düzenlendi. Bu kez gözler, İstanbul'un yıllarca çözüme kavuşamayan Fikirtepe projesine çevrildi. Kentsel dönüşüm projelerinin hız kesmeden devam ettiği kentte, ilk akıllara gelen Fikirtepe oldu yıllarca. Birçok firma tarafından ele alınan fakat bir türlü çözüme kavuşamayan Fikirtepe'ye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el attı.

15 bin konutun yapımı tamamlandı

Böylelikle kördüğüm haline gelen proje, kısa sürede tamamlanma aşamasına geldi. İnşaat süreçleri devam eden Fikirtepe'de dün anahtar teslim töreni düzenlendi. Şimdilerde İstanbul’un en gözde yaşam alanlarından biri olan bölgede 15 bin konutun yapımı tamamlandı. İlk etabın anahtarları da dünkü törende verildi.

'Fikirtepe neydi, ne oldu'