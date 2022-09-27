Bakan Kurum'dan 'iklim değişikliği' açıklaması: 'Şehirlerimizin alt yapısını uyumlu haline getirmeliyiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda iklim değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Deprem öldürmez, çürük bina öldürür. Riskli bina öldürür. Dolayısıyla burada da iklim değişikliği seller, kuraklık, heyelan afetlere karşı şehirlerimizin alt yapılarını güçlendirerek güçlü hale getirmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda iklim değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Ulusal Katkı Beyanımızı da güncelleyeceğiz”

İlk kurul toplantısında 2053 hedefleri doğrultusunda Ulusal Katkı Beyanı’nın güncellenmesi gerektiğini ele aldıklarını belirten Bakan Kurum, “Bu noktadaki çalışmalarımızı da görüştük. Bugün de yeniden istişare edeceğiz. Ulusal kalkınma hedeflerine, ülkemizin gelişmesine, büyümesine, istihdamına katkı sağlayacak şekliyle ulusal katkı beyanımızı da güncelleyeceğiz. Kasım ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal katkı beyanını güncelleyecek çalışmayı neticelendirip açıklamamız hususunda adımlarımızı atıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Bilim Kurulu, tüm bakanlıklar ve üniversiteler ile birlikte iklim değişikliği mücadele ve uyum çalışmalarını seferberlik anlayışıyla yürütmek istediklerini söyleyen Bakan Kurum, Türkiye’de iklim değişikliği nedeniyle afetlerin sayısının ve şiddetinin arttığını söyleyerek selden etkilenen Pakistan ziyaretiyle ilgili “Bir ülkenin yüzde 30-40’nın sular altında kaldığını, çadır dahi kuramayacağınız bir manzarayla karşı karşıya kaldık” dedi.

“Şehirlerimizin alt yapısını iklim değişikliğine uyumlu haline getirmek zorundayız”

Tüm bakanlıklarla, belediyelerle birlikte şehirlerin alt yapısını iklim değişikliğine uyumlu haline getirmek zorunda olduklarını dile getiren Bakan Kurum, “Deprem öldürmez, çürük bina öldürür. Riskli bina öldürür. Dolayısıyla burada da iklim değişikliği seller, kuraklık, heyelan afetlere karşı şehirlerimizin alt yapılarını güçlendirerek güçlü hale getirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bir afet öncesinde 1 liraya yapacağınız iş afet sonrasında maalesef 10 katına yapılmak zorunda kalınıyor. Dolayısıyla bu tedbirleri almakta bizim için çok çok önemli diye düşünüyorum. Bunu da bugün Koordinasyon Kurulunda yine bir karar bağlayıp yani bu noktada atılacak adımları gerek yereldeki gerek ulusaldaki iklim değişikliğine uyum çerçevesinde tüm bakanlıklarımızın bu çalışmaları da yürütmesi önem arz ediyor” cümlelerine yer verdi.

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“Sosyal Konut Projesi çerçevesindeki konutları, sıfır atığa uyumlu uygulamalarla inşa edeceğiz”

Bakan Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm projelerimizde olduğu gibi aslında bu projemizde de yine sıfır atığa uyumlu, çevreye saygılı, iklime duyarlı, enerji verimli, güçlü yalıtımı olan uygulamalarla bu projelerimizi inşa edeceğiz. Bu projemizde iklim değişikliğine uyum açısından Bakanlığımız nezdinde yapılacak adımlar çalışmalar çerçevesinde çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iklim değişikliğine uyum, koordinasyon noktasındaki mücadele eylem planlarına dair önemli adımlar attıklarının altını çizen Kurum, “Birçok Avrupa ülkesinden, dünya ülkesinden iyi durumdayız. Ama bu noktadaki amacımız gerçekten net sıfır emisyon hedefine ulaşmaktır. Ve yine tabii ki kat edeceğimiz birçok mesafe ve yol var. Bunu da inşallah hep birlikte atıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

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“İklim Kanunu ile ilgili çalışmamızı tamamladık”

İklim Kanunu çalışmalarını tamamladıkları bilgisini de veren Bakan Kurum, “İklim Kanunu ile birlikte gerek emisyon ticaret sistemini hayata geçireceğimiz ve bu noktada sanayicilerimizin beklediği yine Avrupa Birliği (AB) ile dış ticaretimizin yüzden 50’den fazlasını yapıyoruz. Bu noktada bu ticareti daha verimli daha etkin hale getirmek oranını miktarını artırmak adına da bunları yapmak durumundayız. Zaten tüm bakanlıklara buna ilişkin görüşlere açıldı. Burada vereceğimiz katkılar çok çok önemli. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin iklim değişikliği noktasında atacağı adımları ve kararlılığını gösterecektir. Yine yeni finansman modelleri ve destekleriyle de iklim değişikliği ile mücadele noktasında yeni yapılacak yatırımlara finansman desteğinden tutunda emisyonu azaltanların ödüllendirildiği fazla emisyon üretenlerin cezalandırıldığı bir sitemi hayata geçiriyor olacağız. Bu çerçevede de hep birlikte inşallah yapacağımız altlık TBMM’ndeki kanun çalışmasına destek olacaktır” dedi.

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“Sıfır atık projemiz çerçevesinde hedefimiz, 2035 yılında yüzde 60 oranına yükseltmek”

Bakan Kurum, sıfır atık konusunun önemine de değinerek şu bilgileri paylaştı:

“Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz proje çerçevesinde hedeflerimizi güncelledik ve 2035 yılında geri dönüşüm oranımız ki şu an yüzde 13’den 27’ye çıktı. 2035 de yüzde 60 oranına yükselteceğiz ve hedefimiz 2053 yılına geldiğin de tüm atıkların dönüştürüldüğü bir süreci değerlendirmek istiyoruz. Tabi bunu yaparken de eğitimin farkındalığında çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

“Ülkemiz adına önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacağız”

Türkiye adına önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Bakan Kurum, 1986 yılından itibaren BM Genel Kurulu kararıyla ekim ayının ilk pazartesi gününün Habitat Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

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Bakan Kurum, “Daha önce New York’ta, Londra’da, Dubai’de, Brüksel’de, Washington’da, Şangay gibi ülkelerde gerçekleştirilen Habitat Günü 3 Ekim’de Balıkesir’de gerçekleşecek. Bu noktada da habitat erozyonla mücadele, şehirlerin yoksulların daha iyi şartlarda yaşaması adına atılacak tüm adımlarla aslında bizim ilkim değişikliği ile mücadelemize destek olacak çalışmalardır. Bu konuya ilişkin de vereceğimiz tüm mesajlar, tüm Türkiye’den dünyaya vereceğimiz mesajlar ülkemiz adına yine milletimiz adına önemlidir” diye konuştu.

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