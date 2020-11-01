Bakan Kurum depremzedeler yapılacak yardım miktarlarını açıkladı: Ödemeler başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor.
Enkaz arama kurtarma faaliyetleri esnasında çalışma yapan arkadaşlarımızın can güvenliklerini de dikkate alıyoruz.
Artçı depremler devam edecek, hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum.
Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor.
Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışması
Yan taraftaki görmüş olduğumuz binaların da hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli.
30 bin lira ödeme yapılacak
Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak.
Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz
Yıkılan binalar için riskli bina başvurusu yapıldığı iddiaları
- Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır. Herkesten istirham ediyorum birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bunun siyaseti, davası, polemiği olmaz