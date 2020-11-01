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Gündem Bakan Kurum depremzedeler yapılacak yardım miktarlarını açıkladı Ödemeler başladı
İZMİR

​Bakan Kurum'dan son dakika açıklamaları: Depremzedelere ne kadar ödeme yapılacak?

Bakan Kurum depremzedeler yapılacak yardım miktarlarını açıkladı: Ödemeler başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de arama kurtarma faaliyetleri ve son duruma ilişkin açıklama yaptı. Depremzedelere yardım ödemelerinin bugün başladığını bildiren Bakan Kurum, "Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kurum
Bakan Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor.

Enkaz arama kurtarma faaliyetleri esnasında çalışma yapan arkadaşlarımızın can güvenliklerini de dikkate alıyoruz.

Artçı depremler devam edecek, hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum.

Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor.

İzmir'de tehlikeli anlar: Rıza Bey Apartmanındaki çalışmalara ara verildi
GÜNDEM
İzmir'de tehlikeli anlar: Rıza Bey Apartmanındaki çalışmalara ara verildi

Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışması

Yan taraftaki görmüş olduğumuz binaların da hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli.

30 bin lira ödeme yapılacak

Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak.

Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz

Deprem sonrası İzmir’de son durum havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 9
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde deprem sonrası yıkılan Rıza Bey, Yağcıoğlu, Yılmaz Erbelek, Doğanlar, Emrah apartmanı ve Barış sitesi bloklarında arama kurtarma çalışmalar aralıksız devam ediyor.
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Zaman zaman çalışmalar enkaz altından gelebilecek yardım seslerini duyabilmek için kısa süreli durduruluyor.
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Enkaz altından bir yandan üzücü haberler gelirken bir yandan da sevindiren haberler geliyor. Bayraklı ilçesinde son durum havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
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Enkaza dönüşen apartmanların gözüktüğü görüntülerde arama kurtarma çalışmalarının vinçler ve iş makinaları ile devam ettiği görüldü.
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Ayrıca yıkılan apartmanların çevresinde çadırlar kurularak ev sahipleri ve yakınlarının kalması sağlanıyor.
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Arama kurtarma çalışmaları nedeniyle şehrin bir çok yolu trafiğe kapatıldı.
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Kapatılan yollar nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi.
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Arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken bir yandan da yıkım tehlikesi olan binalar yıkılmaya başlanıyor.
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Deprem sonrası İzmir’de son durum havadan görüntülendi
Deprem sonrası İzmir’de son durum havadan görüntülendi
Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği İzmir'de şehrin son durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde aynı karede bir çok binada kurtarma çalışmalarının olduğu gözükürken, çalışmalar nedeniyle şehirde trafik yoğunluğu oluştu.

Yıkılan binalar için riskli bina başvurusu yapıldığı iddiaları

  • Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır. Herkesten istirham ediyorum birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bunun siyaseti, davası, polemiği olmaz


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