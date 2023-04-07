Bakan Kurum'dan Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Türkiye bina envanterini hazırlayacağız

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmaları kapsamında 158 bilim insanı, uzmanlar ve 13 kuruldan oluşan “Bilim Kurulu”nun toplantısının üçüncüsü İstanbul’da yapıldı.

Toplantının kapanış konuşmasını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gerçekleştirdi.

Bakan Kurum kapanış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

13 alt kurul oluşturduk. Ana gündem maddemiz yine Kahramanmaraşlı depremlerdi. Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Bugün itibariyle 78 bin konutumuzun yapım sürecini başlatmış olduk. 319 bin konutumuzun temellerini Mayıs ayı sonuna kadar atacağız ve 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 650 bin konutun yapını başlatmış olacağız.

Kentsel dönüşümde kararlılık vurgusu

Ülkemiz aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Depremi her zaman milli güvenlik meselesi olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. İklim krizi ile karşı karşıyayız. Tüm dünyanın etkilendiği bir olay. Marmara Denizi'nde müsilaj, sel felaketleri bu krizin sonuçları olarak karşımıza çıkıyor.

Kentsel dönüşümü kentlerimizde kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz. TOKİ başkanlığı ile birlikte 1,2 milyon konutun yapımını tamamlamış olduk.

Hocalarımızla birlikte açtığımız 3 ofislerde detaylı çalışmalar yapıyoruz. Hocalarımız deprem bölgesinde de detaylı çalışma yaptı. Şu an bu masada yıllarını afet, iklim, doğa, alanında kendini kanıtlamış hocalarımız var. Türkiye'nin bir taraftan baktığınızda şehircilik ve çevre aklı bu salondadır. Akıl milletimizin ortak aklıdır.

81 ile erken uyarı gözlem istasyonu

13 grup çalışmalarını yaptı, ön tespitler ve atılması gereken adımları bir bir belirlemiş oldular. Afet riski yüksek bölgelerde barınma altyapısını hızlı şekilde kuracağız. Olası afetlere karşı şehirlerimizi hazırlıklı hale getirecek adımları atacağız. Erken uyarı gözlem istasyonlarını 81 ilde yaygınlaştıracağız. Tüm millet bahçelerinde geçici barınma konseptine uygun hale getireceğiz. Bir taraftan da eğitim yani vatandaşların bilinçlendirilmesi için kurul üyeleri bir karar aldılar. Orta öğretim ve lisansta afet bilgisinin yaygılaştırılması için bu çalışmaları hayata geçireceğiz.

Afet anlarında iletişimin kesintisiz sağlanması çok önemli. Baz istasyonlarının afetlere karşı güçlendirilmesinin acilen kararı alınmıştır. Baz istasyonlarının verimliliği artırılacak.

"Gerekirse radye temel bazı yerlerde zorunlu olacak"

Türkiye'de diri fay haritaları ve risk haritalarının güncellemelerini hocalarımızla yapacağız. Mikro bölgeme etütleri inşaat faaliyetlerinin olmazsa olması. Bunu ayrıntılı çalışmalarını 81 ilde yaygınlaştıracağız. Zemin etüdü yapılmasını zorunlu hale getirecek bir düzenleme yapacağız. Riskli bölgelerde imara kapatılması gereken yerlerin çalışmalarını yapıyoruz. Buralarda kat yüksekliklerini sınırlandıracağız. Gerekirse radye temel bazı yerlerde zorunlu olacak. TOKİ bu depremde önemli bir sınav verdi ve TOKİ'lerdeki vatandaşlarımızın burnu dahi kanamadı.

Mimar ve mühendislerimize yeterlilik getireceğiz. Binayı yapabilecek birikime sahip mimar ve mühendisler çalışmalara imza atacak. Dere yataklarında bulunan binaların tespiti yapılacak. Kamulaştırma ve taşıma sürecini hızlı bir şekilde yürütüyor olacağız.

Türkiye bina envanteri hazırlanacak

Hastane, okul gibi kamu hizmeti veren binaları riskli bölgelerden kaldırma taşıma ve güçlendirme sürecini hayata geçireceğiz. Kararlarımızı aldık. Uygulamalarımızı şehrin doğasına göre tasarlamak sureti ile adımlarımızı atacağız. Büyük baraj yapılarında yapı izleme sistemleri kuracağız. Türkiye bina envanterini hazırlayacağız.

İnsansız hava ve kara araçları geliştireceğiz. Hem Bayraktar ile hem diğer kurum ve kuruluşlarımızla enkaz ve hasar tespitine yönelik çalışma yürütüyor olacağız.