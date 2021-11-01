Gündem Bakan Muş İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu
ANKARA

Bakan Muş: İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş geçen ayki en yüksek aylık ihracat değerlerinin tazelendiği açıkladı. Bakan Muş "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi." ifadelerini kullandı. Muş ayrıca

ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Muş: İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu
Bakan Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi'nde ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

REKOR DEĞER TAZELENDİ

Bakan Muş, "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi." dedi.

Muş, "Son 12 aylık ihracat 215,7 milyar dolarla yeni bir rekordur. Ocak-ekim ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, "2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk." diye konuştu.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 93,4

Muş, "Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı. Göreceksiniz çok kısa sürede dış ticarette fazla veren ülke hedefine ulaşacağız." dedi.

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