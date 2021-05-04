Bakan Muş'tan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada dolaşıma sokulan, "Restoran işleten vatandaşın hesabına destek ödemesi olarak 4 lira 63 kuruş yatırıldı" haberlerine ilişkin dün açıklama yapmıştı.

Dün sosyal medya hesabından yalanlamıştı

Söz konusu iddiayı Twitter hesabından alıntılayan Bakan Muş, "Gelir kaybı desteğinden hak edilen tutar, ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hak ettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır" demişti.

Bilgi yanlışlığını düzeltelim;



Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir.



Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir.



Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır. https://t.co/Gpkp1ZmWL0 REKLAM May 3, 2021

Sözcü gazetesi, bugün gerçeği yansıtmayan ve Bakan Muş tarafından da bizzat yalanlanan bu haberi "İktidar pandemide dibe vuran esnafı şoke etti, al sana destek" ifadeleriyle manşetine taşıdı.

Dün yalanladık. Bugün manşet yapmışlar

Bakan Muş, bu yalanı manşetine taşıyan Sözcü gazetesine tepki gösterdi. Gazetenin ilgili haberini paylaşan Muş, "Dün yalanladık. Bugün manşet yapmışlar. 3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Dün yalanladık.



Bugün manşet yapmışlar.



3000+4,63 TL destek almış esnafı, sadece 4,63 destek almış gibi yazmışlar.



Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım.



Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır. pic.twitter.com/KWNxA3Yjsh REKLAM May 4, 2021

GÜNDEM Bakan Muş sosyal medyada dolaşıma sokulan "Devlet 4 liralık destek ödemesi yaptı" iddiasına yanıt verdi

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