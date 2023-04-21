Bakan Nebati 'bir müjde de bizden' diyerek duyurdu: 2750 personel alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,
'Bir Bayram Müjdesi de bizden'
diyerek personel alımı duyurusu yaptı.
Nebati,
"Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim"
dedi.
Nebati, bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı'na 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere 2750 personel alımı yapacaklarını söyledi.
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11 dakika önce