Bakan Nebati 'bir müjde de bizden' diyerek duyurdu: 2750 personel alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu. Bankaların İstanbul Finans Merkezi'ne taşınmaya başladığını belirten Nebati, ''Burası sadece bankaların değil tüm finans yapıları burayı merkez olarak kullanacak. Bu finans merkezi bir taraftan finans vermezi olurken diğer taraftan da ticaretin merkezi olacak'' ifadelerini kullandı. Yatırımlarda bir gerilemenin olmadığını belirten Nebati, ''10 çeyrektir büyümemiz devam ediyor. Salgın döneminde de hiçbir zaman taviz vermedik'' şeklinde konuştu.