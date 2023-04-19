Bakan Nebati: Milletin değerlerini ayaklar altına alanların güvenden dem vurmaları nasıl bir garabettir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından 14 Mayıs 2023 seçimleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Milletin CHP'ye olan güvenini 28 Şubat'ta kaybettiğini söyleyen Bakan Nebati "2002’den bu yana her seçimde CHP sandıktan hezimetle ayrılmaktadır. Bu gerçeği, tarih tekerrür ettiğinde anlayacaklar ancak iş işten geçmiş olacak" dedi.
Bu milletin değerlerini ayaklar altına alanların şimdi çıkıp da güvenden dem vurmaları nasıl bir garabettir?
Milletimiz bu zihniyete olan güvenini 28 Şubat’ta ilelebet kaybetmiştir. İşte o yüzden, 2002’den bu yana her seçimde CHP sandıktan hezimetle ayrılmaktadır. Bu gerçeği, tarih tekerrür ettiğinde anlayacaklar ancak iş işten geçmiş olacak…