|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Nebati: Milletin değerlerini ayaklar altına alanların güvenden dem vurmaları nasıl bir garabettir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, milletin CHP zihniyetine olan güvenini 28 Şubat'ta kaybettiğini belirterek "Bu milletin değerlerini ayaklar altına alanların şimdi çıkıp da güvenden dem vurmaları nasıl bir garabettir?" dedi.

16:31 . 19/04/2023 Çarşamba
Diğer
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından 14 Mayıs 2023 seçimleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Milletin CHP'ye olan güvenini 28 Şubat'ta kaybettiğini söyleyen Bakan Nebati "2002’den bu yana her seçimde CHP sandıktan hezimetle ayrılmaktadır. Bu gerçeği, tarih tekerrür ettiğinde anlayacaklar ancak iş işten geçmiş olacak" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle;

Bu milletin değerlerini ayaklar altına alanların şimdi çıkıp da güvenden dem vurmaları nasıl bir garabettir?

Milletimiz bu zihniyete olan güvenini 28 Şubat’ta ilelebet kaybetmiştir. İşte o yüzden, 2002’den bu yana her seçimde CHP sandıktan hezimetle ayrılmaktadır. Bu gerçeği, tarih tekerrür ettiğinde anlayacaklar ancak iş işten geçmiş olacak…




#Nureddin Nebati
#Hazine ve Maliye Bakanı
#AK Parti
#CHP
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.