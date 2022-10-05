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Bakan Nebati: Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler yarın cevap vereceğim

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler. Yarın, cuma günü cevap vereceğim” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Nebati: Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler yarın cevap vereceğim
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler. Yarın, cuma günü cevap vereceğim” dedi.

'Cevap vereceğim'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin "nöro ekonomi" ile ilgili açıklamasına ilişkin tartışmaları hatırlatmaları üzerine, “Nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler. Yarın, cuma günü cevap vereceğim” dedi.

Bakan Nebati, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” demiş, sözleri tartışma konusu olmuştu.

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