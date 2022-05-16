Bakan Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KAPSAMLI GÖRÜŞME

Saat 13.00'de başlayan toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik."

FIRSATÇILIĞA MÜSAMAHA YOK

Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik. Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz" ifadelerine kullandı.

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Bakan Nureddin Nebati bugün temizlik sektörü temsilcileriyle de bir araya gelecek