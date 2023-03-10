Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, deprem bölgesinde vergisel tedbirlere yönelik açıklamalarına cevap olarak, depremin ilk anından bu yana deprem bölgesinde olduklarını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair bir açıklama yapmışsınız. Gözüken o ki bir süredir tamamen farklı gündemlere odaklanmış olmanızdan dolayı, Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz.
Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim.
Bizler depremin ilk anından bu yana deprem bölgesindeyiz. Tek odağımız da vatandaşlarımızın tüm yaralarını bir an evvel sarmak, insanımızı her bakımdan rahat ettirmektir.
Bakanlık olarak, sadece vergisel bakımdan değil, her alanda ivedilikle attığımız kapsayıcı adımlarımızı şimdilik aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni adımları da kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."
#Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
#CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
#Deprem
1 saat önce
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap: Yaptıklarımızı size anlatmak için bir danışman bulmanızı tavsiye ederim
İsveç'te Paludan hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Erbakan'ın kemikleri sızlıyor
Başkan Aşkın Tören deprem bölgesindeki mesaisinde 1 ayı geride bıraktı
ABD'de işsizlik oranı arttı
AFAD lodos dolayısıyla vatandaşları uyardı