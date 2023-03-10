Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap: Yaptıklarımızı size anlatmak için bir danışman bulmanızı tavsiye ederim

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair bir açıklama yapmışsınız. Gözüken o ki bir süredir tamamen farklı gündemlere odaklanmış olmanızdan dolayı, Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz.