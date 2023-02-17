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Bakan Özer: 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız

Pazartesi günü 71 ilde eğitime başlanacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacaklarını ifade etti.

14:40 . 17/02/2023 Cuma
DHA
Bakan Özer, Başkent Öğretmenevine yerleşen depremzedelere ziyarette bulundu.

Bakan Özer, Başkent Öğretmenevine yerleşen depremzedelere ziyarette bulundu.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyorız. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...



#MEB
#okul
#deprem
#eğitim
#mahmut özer
1 saat önce
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Bakan Özer: 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız
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