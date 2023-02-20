Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Özer 10 ilde eğitimin ne zaman başlayacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesini üç kategoriye ayırarak, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı. Hatay'da ise aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını söyledi.

12:07 . 20/02/2023 Pazartesi
Diğer
Bakan Özer

Bakan Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz.

Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldı.

Hastane sınıfları açılacak. Depremzede çocuklar ve sağlık çalışanlarının çocukları yararlanacak."



#eğitim
#deprem
#afet
1 saat önce
default-profile-img
Bakan Özer 10 ilde eğitimin ne zaman başlayacağını duyurdu
Hatay'da enkaz altından notu çıktı
Hatay'da 80 binanın enkaz kaldırma çalışması sürüyor
Prof. Dr. Naci Görür: "Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum"
İstanbul'da riskli ilçelerden kaçış başladı: Yeni ve az katlı binalara yoğun talep var
Kur’an-ı Kerim’de geçen depremle ilgili ayetler neler?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.