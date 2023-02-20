Bakan Özer 10 ilde eğitimin ne zaman başlayacağını duyurdu

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Bakan Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.
"10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz.
Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık.
Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldı.
Hastane sınıfları açılacak. Depremzede çocuklar ve sağlık çalışanlarının çocukları yararlanacak."