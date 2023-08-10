Bakan Özhaseki açıkladı: Bugün 9 bin 76 konutun temeli atıldı

"İnşaatlar devam ediyor. Hatırlarsınız bu bölgelerde, fay hatlarının geçtiği yerlerde yapı yasağı gelmişti. Onu biraz belki de ilk günlerin sıcaklığıyla bilim adamları geniş tutmuşlardı. Şehrimizin en merkezindeki yapıyı yasaklı hale getirmek o şehrin bir noktada ölüm fermanını imzalamak gibi olur. Bilim adamlarımız yeniden çalıştılar, aylardır çalışırlar. En sonunda dediler ki şehrimizin merkezini biz imara açabiliriz. Ancak fay hatlarının ve fay kırıklarının olduğu yerlerde değil. 60 metre civarında orada bir boşluğun bulundurulması mecburi. Çünkü fay kırıklarının üzerine çelik bile evler inşa etseniz aşağıdan öyle bir enerji vuruyor ki o sizin yaptığınız evi yerle yeksan ediyor. Tabiatla savaşmanın manası yok. Doğayla savaşılmaz. O gücün karşısında durulmaz. O anlaşılır ve ona uygun tavır alarak hayat devam ettirilir. Buralarda doğru. Biz fay kırıklarının olduğu yerde, fay hatlarının olduğu yerde 60 metre genişliğinde bir fay hattını boş bırakacağız. Buradaki vatandaşlarımızın haklarını da şimdi bu inşaatlarını yaptığımız yerlerden rezerv alanlardan vereceğiz."