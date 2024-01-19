|
Gündem

Bakan Özhaseki: Depremden etkilenen 11 şehrimizde 930 şantiyede 7 gün 24 saat yağmur çamur demeden tüm gayretimizle sahadayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından yaraları hızla sarmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 şehirde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "930 şantiyede, 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla 7 gün 24 saat, yağmur çamur demeden tüm gayretimizle sahadayız." dedi.

17:25 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bin yılın felaketinin ardından deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak ve afetzedeleri bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası ekipleriyle bölgede hummalı şekilde devam eden çalışmalar, bir yandan zorlu hava şartlarına bir yandan da soğuğa rağmen sürüyor.

"Bütün çabamız depremzede kardeşlerimizi bir an evvel sıcak yuvalarına kavuşturmak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet
Özhaseki, "Depremden etkilenen 11 şehrimizde, 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla 7 gün 24 saat, yağmur çamur demeden tüm gayretimizle sahadayız." dedi.

"Gece gündüz dur durak bilmeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, deprem bölgesinde 307 bin konutun yapımını hızla sürdürdüklerini belirten
Özhaseki, “Bütün çabamız, gayretimiz, önceliğimiz depremzede kardeşlerimizi bir an evvel sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmak. Şehirlerimizin inşa ve ihyası için gece gündüz, dur durak bilmeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

307 bin bağımsız bölümün yapımı sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürüyor. Ayrıca, şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere toplamda 307 bin konutun yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Bakanlık afetten zarar gören şehirlerde; bir taraftan rezerv alanda konutlar yapmaya devam ediyor bir taraftan da şehir meydanlarını, şehir merkezlerini ve ana caddeleri yapıyor. Ayrıca Bakanlık; zemini müsait olan yerlerde, Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlara Bakanlığın denetiminde, TOKİ’nin güvencesiyle kendi evlerini yerinde yapma imkânı sunuyor.


#Mehmet Özhaseki
#Kahramanmaraş
#Deprem
21 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı 2024 belli oldu