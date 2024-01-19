Bakan Özhaseki: Depremden etkilenen 11 şehrimizde 930 şantiyede 7 gün 24 saat yağmur çamur demeden tüm gayretimizle sahadayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bin yılın felaketinin ardından deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak ve afetzedeleri bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası ekipleriyle bölgede hummalı şekilde devam eden çalışmalar, bir yandan zorlu hava şartlarına bir yandan da soğuğa rağmen sürüyor.
"Bütün çabamız depremzede kardeşlerimizi bir an evvel sıcak yuvalarına kavuşturmak"
"Gece gündüz dur durak bilmeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"
307 bin bağımsız bölümün yapımı sürüyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürüyor. Ayrıca, şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere toplamda 307 bin konutun yapımı tüm hızıyla devam ediyor.
Bakanlık afetten zarar gören şehirlerde; bir taraftan rezerv alanda konutlar yapmaya devam ediyor bir taraftan da şehir meydanlarını, şehir merkezlerini ve ana caddeleri yapıyor. Ayrıca Bakanlık; zemini müsait olan yerlerde, Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlara Bakanlığın denetiminde, TOKİ’nin güvencesiyle kendi evlerini yerinde yapma imkânı sunuyor.