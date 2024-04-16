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Bakan Özhaseki: Elimiz gözümüz ve gönlümüz deprem bölgesinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgenin ihya ve inşası için başlatılan çalışmalarla bir yandan yeni konutların yapımı hızla sürerken, bir yandan da inşaatı tamamlanan konutların teslimi yapılıyor. Bakanlık, bu kapsamda bugüne kadar 76 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizim elimiz, gözümüz, gönlümüz deprem bölgesinde. Hatay'da ve diğer illerimizde var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

16:29 - 16/04/2024 Salı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,
"Bizim elimiz, gözümüz, gönlümüz deprem bölgesinde. Hatay'da ve diğer illerimizde var gücümüzle çalışıyoruz"
dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgenin ihya ve inşası için başlatılan çalışmalarla bir yandan yeni konutların yapımı hızla sürerken, bir yandan da inşaatı tamamlanan konutların teslimine devam ediliyor. Bakanlık, bu kapsamda bugüne kadar 76 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.


"Hissettiğim mutluluğu size tarif edemem"

Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay'da evleri yıkılan afetzedelerden Güngör ailesi de yeni konutlarına kavuştu. Depreme, Defne ilçesinde yaşayan oğlunun evinde yakalanan Hülya Güngör, yeni evlerinin kısa sürede yapılarak teslim edilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Afetin ilk gününden itibaren devletin deprem bölgesinde her türlü yardımı yaptığını belirten Hülya Güngör, "Bir odayı bile yaptıramazken, bir yılda dört dörtlük bir planla evin teslim ediliyor. Beklediğime değdi. Çok güzel oldu. Hissettiğim mutluluğu size tarif edemem. Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.


"Vatandaşlarımız yuvalarına yerleşene kadar bize durup dinlenmek yok"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hülya kardeşim, sizden de Allah razı olsun. Yeni evinizde ailenizle, evlatlarınızla huzur içinde, sağlıkla, mutlulukla yaşayın inşallah. Bizim elimiz, gözümüz, gönlümüz deprem bölgesinde. Hatay'da ve diğer illerimizde var gücümüzle çalışıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hak sahibi vatandaşlarımızın hepsi sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar bize durup dinlenmek yok" ifadelerini kullandı.


#Mehmet Özhaseki
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#konut
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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