Bakan Özhaseki: Gaziantep'te 10 bin konutu bir ay sonra teslim edeceğiz

Tesisin açılış töreninde konuşan Bakan Özhaseki, amaçlarının vatandaşlara hizmet etmek olduğunu söyledi. Açılışı yapılan tesisin çevre yatırımı açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, "Sanayi devriminin ardından dünyanın dört bir yanında kirlilik arttı. Büyük bir tehlike insanoğlunu bekliyor.

Şu anda dünyanın ısısı 1,1 derece arttı. Eğer bu 2 dereceye çıkarsa dünya yaşanmaz olur gıda krizleri başlar. Göçlerle birlikte savaşlar da başlar. Dünyayı kirletmeye devam edersek özellikle bu bölgeler yaşanmaz hale gelir.