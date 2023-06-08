Bakan Özhaseki 'Kaybedecek vaktimiz yok' diyerek duyurdu: Gece gündüz demeden uğraşacağız

"Bu belki de normal zaman olsa birkaç yıla sari olarak yapılacak uzun çalışmalardır. Ama bizim o kadar bekleyecek zamanımız yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu sözleri biz talimat gibi kabul ediyoruz. Bu hususta da çok hızlı davranıyoruz. 300 binden fazla bağımsız birimi inşallah zaten bir sene içerisinde teslim edeceğimizi söyledik. Kalanlarla ilgili de zaten çalışmalar devam ediyor. O çalışmalar içerisinde alternatif olarak hak sahiplerine sunabileceğimiz yeni öneriler de geliştireceğiz önümüzdeki günlerde. İnşallah sözlerimizi yerine getireceğiz. Seçimlerden sonra bizim kaybedecek birkaç saniye bile vaktimiz yok. Gece gündüz demeden uğraşacağız. İnşallah yaralarımızı saracağız. Bir taraftan da şehircilikte bizler kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. Şehirlerimize yapılması icap eden o güzel işleri de daha da nitelikli hale getirip devam ettireceğiz"