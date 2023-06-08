Bakan Özhaseki 'Kaybedecek vaktimiz yok' diyerek duyurdu: Gece gündüz demeden uğraşacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, bakanlığa bağlı tüm kurum, kuruluş ve iştirakleriyle toplantı yaptı.
Özhaseki, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, şöyle devam etti:
Bu çalışmaların planlanması, zemin etütleri yapılıp binaların sağlam yerlere taşınması, daha kimlikli binaların ortaya çıkabilmesi için yeni projelerin geliştirilmesi, mülkiyet sorunlarının çözülmesi, ihale edilip işe başlanması ve finansmanlarının temini noktasında da derin çalışmaların yapılması gerektiğine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti: