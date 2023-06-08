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Bakan Özhaseki 'Kaybedecek vaktimiz yok' diyerek duyurdu: Gece gündüz demeden uğraşacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlığa bağlı kuruluşlarla yaptığı toplantıda deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değindi. Özhaseki, "Bizim kaybedecek birkaç saniye bile vaktimiz yok. Gece gündüz demeden uğraşacağız, inşallah yaralarımızı saracağız" dedi.

11:43 . 8/06/2023 Perşembe
AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, bakanlığa bağlı tüm kurum, kuruluş ve iştirakleriyle toplantı yaptı.


Özhaseki, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, şöyle devam etti:

"Asrın depremi' deniyor ama bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşılaşabileceğimiz, 'bin yılın' depremiyle de karşı karşıyayız. Çünkü 11 ili, onlarca ilçeyi, yüzlerce köyü ilgilendiriyor. Yıkım miktarı olarak da hasar olarak da ayrı ayrı rakam verilmekle birlikte, 680 bine yakın konut, 170 bine yakın da dükkan, iş yeri ve ahır gibi tek katlı birimlerden oluşan neredeyse 850 bin bağımsız birimin yeniden yapılması söz konusu"


Bu çalışmaların planlanması, zemin etütleri yapılıp binaların sağlam yerlere taşınması, daha kimlikli binaların ortaya çıkabilmesi için yeni projelerin geliştirilmesi, mülkiyet sorunlarının çözülmesi, ihale edilip işe başlanması ve finansmanlarının temini noktasında da derin çalışmaların yapılması gerektiğine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu belki de normal zaman olsa birkaç yıla sari olarak yapılacak uzun çalışmalardır. Ama bizim o kadar bekleyecek zamanımız yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu sözleri biz talimat gibi kabul ediyoruz. Bu hususta da çok hızlı davranıyoruz. 300 binden fazla bağımsız birimi inşallah zaten bir sene içerisinde teslim edeceğimizi söyledik. Kalanlarla ilgili de zaten çalışmalar devam ediyor. O çalışmalar içerisinde alternatif olarak hak sahiplerine sunabileceğimiz yeni öneriler de geliştireceğiz önümüzdeki günlerde. İnşallah sözlerimizi yerine getireceğiz. Seçimlerden sonra bizim kaybedecek birkaç saniye bile vaktimiz yok. Gece gündüz demeden uğraşacağız. İnşallah yaralarımızı saracağız. Bir taraftan da şehircilikte bizler kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. Şehirlerimize yapılması icap eden o güzel işleri de daha da nitelikli hale getirip devam ettireceğiz"


Bakan Özhaseki, çevre açısından da uzun ve önemli çalışmalar yapacaklarını belirterek,
"Sıfır Atık ile başlayan ve onun dışında devam eden birçok çalışmayı da daha görünür, daha belirgin kılarak, onları hayatın içerisine iyice girmiş vaziyette, en etkin şekilde çözmenin yollarını arayacağız. Bu amaçla da brifinglerimizi devam ettiriyoruz. Allah iyi niyetle çalışan herkesin yardımcısı olsun. Biz de inşallah bu gayretlerimizi sürdüreceğiz"
ifadelerini kullandı.


Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk paylaşım: Acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır
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#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Mehmet Özhaseki
#deprem bölgesi
38 dakika önce
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