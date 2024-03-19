Bakan Özhaseki: TOKİ son 22 yıl içerisinde 1 milyon 340 bin konut yaptı

“Rabbim bir daha böyle felaketi hiç birimize yaşatmasın, diye dua ediyorum. O günden beri hiç durmadan çalıştık, bir saniye bile boşa geçirmedik. Şimdi burada hak sahiplerine evlerini vereceğiz. Geçen ay 7 bin civarında konutumuzu Hatay'da dağıttık, bu günde burada 3 bin 600 civarında konutumuzu dağıtacağız. Çıkmayan kardeşlerimiz üzülmesinler, öbür ay çıkabilir. Öbür ay çıkmazsa diğer ay çıkar, sizler evlerinize oturuncaya kadar ‘hakkımız Cumhurbaşkanına helal olsun, kardeşim senden de Allah razı olsun' deyinceye kadar buradayız gitmeyeceğiz. Bunu bilin, herkesin hakkını teslim edeceğiz”