Bakan Özhaseki 'Yeni bir hareket başlatıyoruz' diyerek duyurdu: Sahil işgallerine izin vermeyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kıyı işgaline karşı 'Alo ihbar hattı'
Gelecek süreçte yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Özhaseki, şunları kaydetti:
Konunun temel prensiplerini, altyapısını oluşturacaklarını, yol haritasını belirleyeceklerini anlatan Özhaseki, "Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak" ifadelerini kullandı.
"Gözyaşlarına bakmayacağız"
Özhaseki, kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Denizlerimizi koruyacağız"
Denizlerdeki yatlara, teknelere ilişkin de bir çalışma yaptıklarını aktaran Özhaseki, "Yatların hepsini denetim altına alacak mapa şamandıra sistemini başlatacağız" dedi.
Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı: