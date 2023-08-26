Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 200 bine yaklaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Melikgazi Belediyesi ile hayırsever işbirliğinde Anbar Mahallesi'ne yapılan Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 milyon insanın zarar gördüğünü, 850 bin bağımsız birimin yıkıldığını, neredeyse orta ölçekli 5 Anadolu şehrinin tamamen yok olduğunu ve yeniden yapılacağını belirtti.
Sadece 850 bin yapının yeniden yapılması için 110 milyar dolar gerektiğini ifade eden Özhaseki, "O bölgelere hepimiz koştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız saat 04.17'den itibaren ayaktaydı, bakanları görevlendirdi. Kendisi anlattığı için bize de sordu, '04.17'den itibaren ne yaptınız, herkes anlatsın' dedi, MYK toplantımızda. 'Ben dedi, anlatıyorum, birkaç saniye sonra İçişleri Bakanımız aradı, telefonun başına geçtim, şunları aradım, bakanları görevlendirdim, valilerden durumu anladım, şunları şunları yaptım, siz ne yaptınız?' diye sordu. Orada anladık biz işin tabii ki biraz daha vahametini ve ciddiyetini" şeklinde konuştu.
"2 sene ödemesiz, 10 sene vadeli kredi vereceğiz"
Deprem bölgesinde şu an çadırlarda kimsenin kalmadığını dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:
Sağlık çalışanlarının sayısı 4 kat arttı
Özhaseki, Türkiye'yi gezdiğini, Kayseri'nin her zaman hayırseverliğiyle gündeme geldiğini, son 20-25 yıl içerisinde 1 milyar doların üzerinde hayır işi yapıldığını söyledi.
Türkiye'nin sağlıkta yaşadığı dönüşüme dikkati çeken Özhaseki, sadece doktor sayısının iki katına çıktığını, binlerce hastanenin yapıldığını, şehir hastaneleri inşa edildiğini belirtti.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da tüm hayırseverlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından hayırseverlere plaket verildi, okunan duayla sağlık merkezinin açılış kurdelesi kesildi.