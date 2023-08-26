Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 200 bine yaklaştı

"Sadece konteyner kentlerde ve kira yardımı yaptığımız vatandaşlarımız var dışarıda. Onların da tabii bir an önce evlerine dönmesi için çalışıyoruz. 200 bin civarında konutun ihalesini yaptık. Yerinde Dönüşüm Projesi'ne müracaat eden vatandaşımızın sayısı 200 bine yaklaştı. Onları da destekleyeceğiz, para vereceğiz, hibe vereceğiz. 2 sene ödemesiz, 10 sene vadeli kredi vereceğiz ki evlerine bir an önce kavuşsunlar. Çok şükür altından kalkıyoruz. Dışarıdan gelen yabancı misyon şefleri, 'Eğer bu depremin dörtte biri bizde olsaydı altında kalır, çökerdik' dediler. Amerika'da 2 sene kadar önce bir kasırga oldu, millet 'devlet gelmedi' diye isyanlarda. Almanya'da bir sel felaketi oldu, aradan 1,5-2 sene geçmiş, devlet hala varmamış oralara. Ama bizimkinde Allah'a şükür ilk günden itibaren, ilk dakikalardan itibaren herkes koştu. Sadece hükümet mi, sadece AK Partililer mi, yok haksızlık ederim böyle söylersem. Bütün bir millet, 85 milyon ayaktaydı"