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Gündem Bakan Pakdemirli duyurudu İzmirdeki yangınla ilgili bir kişi gözaltında
İZMİR

Bakan Pakdemirli duyurudu: İzmir'deki yangınla ilgili bir kişi gözaltında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menderes'te çıkan orman yangının 22 saatte kontrol altına alındığını, faciayla ilgili bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
İzmir'deki yangın faciasıyla ilgili bir kişinin gözaltında.
İzmir'deki yangın faciasıyla ilgili bir kişinin gözaltında.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli'den satır başlıkları şöyle:

Menderes’teki orman yangını 22 saatte kontrol altına aldık. Başlangıç noktasında yiyecek, içecek materyali bulunmuş. Yani bunun yiyecek, içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili bir gözaltımız var.

Son günlerde çıkan yangınların üçte biri anız temizliğinden kaynaklı. Çatalca ve Kemalpaşa yangınlarının sabotaj ihtimali var.

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
GÜNDEM
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İçişleri Bakanlığı ile görüştük mangala tedbir alınacak.

Manisa yangında arazöz devrildi 3 yarılımız yar. Manisa’daki yangında kısa sürede soğutma faaliyetlerine geçeceğiz.

İzmir'de Bornova'nın ardından Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde de yangın çıktı
GÜNDEM
İzmir'de Bornova'nın ardından Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde de yangın çıktı

Türkiye’de son 1 haftada 227 yangın çıktı. İzmir’de 20 orman 13 ziraat yangını çıktı. 2019’da aynı tarihlerde İzmir’de 15 yangın olmuştu.

Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarına dair açıklama
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarına dair açıklama

İzmir’in Menderes ilçesinde korkutan yangın: İki site boşaltıldı
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Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı.
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Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.
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Öte yandan yangının sıçrama riskinin yüksek olması sebebiyle bölgede bulunan iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi.
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Siteleri boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
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jandarma ekipleri ise çevrede oturanların evlerini boşaltmaları için anons ederek, vatandaşları uyardı.
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Günün aydınlanmasıyla beraber yangının boyutu ortaya çıkarken, alevlerin çok geniş bir alanda etkili olduğu görüldü.
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Sabahın ilk saatlerine kadar süren yangının etkili olduğu bölgelerde, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı.
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Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.
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Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.
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Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.
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Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.
İzmir’in Menderes ilçesinde korkutan yangın: İki site boşaltıldı
İzmir'in Menderes ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle gece saatlerinde bölgede yer alan iki site boşaltılırken, havadan söndürme çalışmaları da yeniden başladı.


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