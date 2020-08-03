Bakan Pakdemirli duyurudu: İzmir'deki yangınla ilgili bir kişi gözaltında

İzmir'deki yangın faciasıyla ilgili bir kişinin gözaltında.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli'den satır başlıkları şöyle:

Menderes’teki orman yangını 22 saatte kontrol altına aldık. Başlangıç noktasında yiyecek, içecek materyali bulunmuş. Yani bunun yiyecek, içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili bir gözaltımız var.

Son günlerde çıkan yangınların üçte biri anız temizliğinden kaynaklı. Çatalca ve Kemalpaşa yangınlarının sabotaj ihtimali var.

GÜNDEM İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İçişleri Bakanlığı ile görüştük mangala tedbir alınacak.

Manisa yangında arazöz devrildi 3 yarılımız yar. Manisa’daki yangında kısa sürede soğutma faaliyetlerine geçeceğiz.

GÜNDEM İzmir'de Bornova'nın ardından Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde de yangın çıktı

Türkiye’de son 1 haftada 227 yangın çıktı. İzmir’de 20 orman 13 ziraat yangını çıktı. 2019’da aynı tarihlerde İzmir’de 15 yangın olmuştu.

GÜNDEM Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarına dair açıklama