Gündem Bakan Pakdemirli gizemli mesajlarını sürdürüyor Yarın saat 1000u işaret etti
ANKARA

Bakan Pakdemirli gizemli mesajlarını sürdürüyor: Yarın saat 10.00'u işaret etti

İki gündür Twitter hesabından merak uyandıran paylaşımlarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün bir paylaşım daha yaptı. Bakan Pakdemirli bu kez "Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz." diyerek yarın saat 10.00'u işaret etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Pakdemirli gizemli mesajlarını sürdürüyor: Yarın saat 10.00u işaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Önceki gün akşam saatlerinde "Nesli tükendi deniliyordu" şeklinde tweet atan Bakan Pakdemirli, dün de "Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı." ifadelerini kullandı.

YARINI İŞARET ETTİ

Paylaşımları merak konusu olan Bakan Pakdemirli, bugün bir paylaşım daha yaparak yarın saat 10.00'u işaret etti.

Bakan Pakdemirli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00’da…"

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