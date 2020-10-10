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HATAY

Bakan Pakdemirli: Hatay'daki yangınlar kontrol altına alındı

Hatay'ın farklı bölgelerinde çıkan ve yerleşim yerlerindeki evlere kadar sıçrayan yangınlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Yangın bölgesine giden Bakan Pakdemirli, yangınların kontrol altına alındığını açıklarken, yangınlarla ilgili 4 kişinin ise gözaltına alındığını belirtti.

Haber Merkezi İHA
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli mahallesinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı.

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METEOROLOJİK ŞARTLAR ZORLADI'

Dün saat 10.15’te başlayan yangına, ekiplerin 10.20’de müdahale ettiğini belirten Pakdemirli, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 750 personelin yangınla mücadele ettiğini kaydetti. Meteorolojik şartların yangınla mücadelede, aleyhte olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, yüzde 18 nem ve 35 derece sıcaklıkla birlikte 70 kilometreyi aşan rüzgarın zorluk yarattığını anlattı. Yangına müdahale eden bir uçağın arıza yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, Nergizlik, Müftüler, Karahüseyinli Mahalleleri ile Belen ilçe merkezinin yangında zarar gördüğünü, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli yardımların yapılacağını aktardı.

Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki yangına ilişkin önemli açıklama: Çok ciddi kasıt şüpheleri var
OYNAT 00:42
Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki yangına ilişkin önemli açıklama: Çok ciddi kasıt şüpheleri var
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, '(Hatay'daki orman yangını) 'Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında' ifadelerini kullandı.

'YANGIN TAM ANLAMIYLA KONTROL ALTINDA'

Ev, iş yeri, araçlar, fabrikalar ve tarlalar ile hayvanların yangında zarar gördüğünü hatırlatan Bakan Pakdemirli, çok ciddi kasıt şüphelerinin de ortaya çıktığını dile getirdi. Pakdemirli, "Bununla ilgili Valiliğimiz çok yönlü soruşturma yürütüyor. 4 şüpheli gözaltında. 2’si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 2’siyle ilgili de işlem yapılacak. İnsansız Hava Aracı (İHA) dünden beri süreci kontrol etmemizde büyük fayda sağlıyor. Şu an itibarıyla yangın tam anlamıyla kontrol altında. İhbarlar son derece önemli. İnsansız orman kuleleri gibi birçok teknolojiyi kullanıyoruz ama Alo 177’yi hatırlatmış olalım. Çok speküle edilir bir konu daha var. Ormanlar anayasayla korunduğu için ormanların imara açılması, madene, turizme tahsis edilmesi söz konusu değildir. Orman alanları daraltılamaz. Vatandaşlarımızın buna kulak asmamasını rica ediyorum. Meteorolojik şartlar, evet, bizi zorladı ama batılı ülkeler dediğimiz ülkelerin birçoğunda milyonlarca hektar alan andı ve aylarca süren yangınlar var. ABD başta olmak üzere Avustralya'sından Brezilya'sına tutun birçok yangınla karşı karşıya kalındı, büyük can ve mal kayıpları yaşandı" dedi.

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HASTANELERDE TEDAVİ GÖREN KALMADI

Hatay’daki yangında can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ancak yaban hayatı ve ağaçların kaybolduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, yangınla mücadelede emeği geçenlere teşekkür etti. Yangında zarar gören alanlarla ilgili de bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Dün akşam itibarıyla 400 hektar olabileceğini gördük ama bugün bu hesabın üzerine gitmedik. Önceliğimiz yangının söndürülmesiydi. Hepsinin hesabını yapıyoruz ve yayınlayacağız. Çok büyük bir yangın değil ama bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı. Hastanelerde tedavi gören de kalmadı" diye konuştu.

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PKK'lı teröristlerin Hatay'daki ormanları ateşe verdikleri iddia edilen görüntüler
Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kentin birçok noktasına yayılan yangınları, PKK terör örgütüne mensup “Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı terör oluşumu üstlendi. Sosyal medyada vatandaşlar PKK terör örgütüne lanet yağdırırken, paylaşılan bir videoda PKK'lı teröristlerin ormanları ateşe verdikleri ana ilişkin görüntüler yer aldı.

Orman yangını büyüyor: Vatandaşın panik halinde alevlerden kaçışı kamerada
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Orman yangını büyüyor: Vatandaşın panik halinde alevlerden kaçışı kamerada
Hatay'da dün çıkan ve halen devam eden iki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Belen ve Arsuz ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


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