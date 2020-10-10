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HATAY

Bakan Pakdemirli: Hatay'daki yangınların 3'ü hariç hepsi kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'daki üç yangın hariç bölgedeki tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli mahallesinde, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanı Pakdemirli Hatay'daki üç yangın hariç bölgedeki tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle;

Yanan evler için hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Söndürmek için zaman zaman karşı ateş kullanılıyor.

Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Yangınla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor..

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