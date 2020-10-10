Bakan Pakdemirli: Hatay'daki yangınların 3'ü hariç hepsi kontrol altına alındı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'daki üç yangın hariç bölgedeki tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi 10 Ekim 2020, 19:03 Son Güncelleme: 10 Ekim 2020, 19:10 İHA