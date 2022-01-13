Gündem Bakan Pakdemirliden HDP vekilinin teröristle fotoğrafına sessiz kalan muhalefete Yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez
POLİTİKA

Bakan Pakdemirli'den HDP vekilinin teröristle fotoğrafına sessiz kalan muhalefete: Yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel'e tepki gösterdi. HDP'nin sırtını PKK'ya, Millet İttifakı'nın ise HDP'ye dayadığını ifade eden Pakdemirli, "O kadar fotoğraf var ortada, hangisinden ses çıktı? Susarak, onaylıyorlar. Susmak bir tercihtir. Yani safımız da tercihimiz de belli diyorlar. Yeter ki Erdoğan gitsin, biz PKK ile ihanet ilişkisine de gireriz, gönül ilişkisine de diyorlar. İhanet ilişkisi-gönül ilişkisi hiç fark etmez; yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez." dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Pakdemirliden HDP vekilinin teröristle fotoğrafına sessiz kalan muhalefete: Yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Pakdemirli, Manisa'nın Demirci ilçesindeki Kılavuzlar Mahallesi'nde düzenlenen Güveli ve Kuzuköy barajlarının açılış töreninde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kılıçdaroğlu, dönsün kendine baksın"

Şanlıurfa'da 3 gün önce şehit olan Enes Koç, Ertuğrul Ulupınar ve Murat Alyakut'a Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyen Pakdemirli, "Biz, teröriste 'terörist' diyemeyenlerle yol yürümeyeceğiz. Sayın Bahçeli’ye 'sarayın sözcüsü' diyen Kılıçdaroğlu, dönsün kendine baksın, kendisi bizatihi Kandil’in sözcüsüdür. Bizim şehit analarına, babalarına, eşlerine, çocuklarına sözümüz var; teröre geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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"Susarak onaylıyorlar"

Konuşmasında HDP Milletvekili Semra Güzel'in terör örgütü kampında fotoğraflarının çıkması olayına değinen Pakdemirli, şöyle devam etti:

  • "Biliyorsunuz, Meclis'te PKK'lılarla fotoğraf çekilen bir milletvekili var. Dün duygusal açıklamalar yapmış. Ben de diyorum ki, 'Keşke o fotoğrafları çekilirken sen de şehit nişanlılarını düşünseydin. Keşke o pozları verirken sen de şehit sözlülerini, şehit eşlerini de düşünseydin. Keşke poz verdiğin o silahlarla kaç gencimizi şehit ettiler, onu düşünseydin.' Bunlar, kuzu postuna bürünmeyi bıraksınlar, bunun başka açıklaması yok. HDP, sırtını PKK’ya dayamış, zillet ittifakı sırtını HDP’ye dayamış. O kadar fotoğraf var ortada, hangisinden ses çıktı? Susuyorlar; sükut, ikrardandır. Susarak, onaylıyorlar. Susmak bir tercihtir. Yani safımız da tercihimiz de belli diyorlar. Yeter ki Erdoğan gitsin, biz PKK ile ihanet ilişkisine de gireriz, gönül ilişkisine de diyorlar. İhanet ilişkisi-gönül ilişkisi hiç fark etmez; yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez."

Bakan Pakdemirli'den teröristle fotoğraf çektiren HDP'li Güzel'e tepki: Poz verdiğin o silahlarla kaç gencimizi şehit ettiler
OYNAT 01:08
Bakan Pakdemirli'den teröristle fotoğraf çektiren HDP'li Güzel'e tepki: Poz verdiğin o silahlarla kaç gencimizi şehit ettiler
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel'e tepki gösterdi. HDP'nin sırtını PKK'ya, Millet İttifakı'nın ise HDP'ye dayadığını ifade eden Pakdemirli, 'O kadar fotoğraf var ortada, hangisinden ses çıktı? Susarak, onaylıyorlar. Susmak bir tercihtir. Yani safımız da tercihimiz de belli diyorlar. Yeter ki Erdoğan gitsin, biz PKK ile ihanet ilişkisine de gireriz, gönül ilişkisine de diyorlar. İhanet ilişkisi-gönül ilişkisi hiç fark etmez; yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez.' dedi.

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