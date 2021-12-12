Bakan Pakdemirli’den iki gün üst üste merak uyandıran paylaşımlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Dün akşam saatlerinde "Nesli tükendi deniliyordu" yazan Bakan Pakdemirli, bugün de bir paylaşım yaptı.

Nesli tükendi deniliyordu… — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 11, 2021

MERAK UYANDIRICI BİR PAYLAŞIM DAHA

Tweetinde "Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı." ifadelerini kullanan Bakan Pakdemirli'nin mesajlarının ne anlama geldiği merak konusu oldu.

Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 12, 2021

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