Gündem Bakan Pakdemirliden iki gün üst üste merak uyandıran paylaşımlar
ANKARA

Bakan Pakdemirli’den iki gün üst üste merak uyandıran paylaşımlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Dün "Nesli tükendi deniliyordu" şeklinde bir tweet atan Pakdemirli, bugün de "Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı." ifadelerini kullandı. Pakdemirli'nin bu mesajları merak uyandırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Pakdemirli’den iki gün üst üste merak uyandıran paylaşımlar
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Dün akşam saatlerinde "Nesli tükendi deniliyordu" yazan Bakan Pakdemirli, bugün de bir paylaşım yaptı.

MERAK UYANDIRICI BİR PAYLAŞIM DAHA

Tweetinde "Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı." ifadelerini kullanan Bakan Pakdemirli'nin mesajlarının ne anlama geldiği merak konusu oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu: Çiftçilere 2,6 milyar lira ödemeye başlıyoruz
EKONOMİ
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli duyurdu: Çiftçilere 2,6 milyar lira ödemeye başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlanacak
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlanacak
Borsada bir rekor daha

Borsada bir rekor daha

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Sanayide çarklar dönüyor

Sanayide çarklar dönüyor

​Büyümenin öncü göstergesi yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.
Prof. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor

​ÖSYM son dakika olarak duyurdu.

​Dokuz terörist etkisiz hale getirildi

​Milyonlarca çalışanın alacağı ücret belli olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.