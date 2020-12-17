Bakan Selçuk: 500 bin adet tablet ocak ayı sonuna kadar öğrencilere ulaşacak

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılmak üzere sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Tablet bilgisayarlar kontrol aşamalarının ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor. 50 bin 500 adet tablet daha 15 Aralık Salı günü dağıtım için 15 ile doğru yola çıktı. İl müdürlükleri bu tabletleri 17 Aralık Perşembe günü öğrencilere dağıtmak üzere teslim aldı.

Doğu'dan Batı'ya tüm Türkiye'ye gönderilecek

Bu gönderimde, Adıyaman’a 2 bin 300, Batman’a 2 bin 600, Diyarbakır’a 3 bin, Gaziantep’e 3 bin, Hakkari’ye 850, İstanbul’a 5 bin, Kayseri’ye 2 bin, Kilis’e 500, Kocaeli’ye 8 bin, Mardin’e 3 bin, Ankara’ya 1350, Siirt’e 1000, Şanlıurfa’ya 10 bin 700, Şırnak’a 2 bin 600 ve Van’a 4 bin 600 adet tablet bilgisayar ulaştırıldı. Tabletlerin son olarak ulaştığı illerin Millî Eğitim Müdürleri ile video konferans yoluyla toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtım süreçleri hakkında bilgi aldı. İl müdürleri, tablet bilgisayarların planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde ilçe müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından en kısa sürede öğrencilere ulaştırılacağı bilgisini Bakan Selçuk’a verdi.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevlana’dan aldığımız ilhamla tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz

İhtiyacı olan ailelere televizyon gönderildi

Bakan Selçuk, illerde uzaktan eğitim sürecinde yürütülen diğer çalışmalar konusunda da il müdürlerinden bilgiler alırken, il yöneticileri de, EBA destek noktalarının aktif olarak desteğe devam ettiği ve EBA TV’ye erişim için televizyon ihtiyacı tespit edilen ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisini verdi.

AYLIK 25 GB'A KADAR İNTERNET DE OLACAK

Tabletlerin, öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edileceği bilgisini de paylaşan Bakan Selçuk, şunları aktardı:

“EBA portalını kullanım ve canlı derslere katılım konusunda cihaz ve internete erişim sıkıntısı yaşayan çocuklarımız için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, sivil inisiyatifler tarafından sağlanan desteklere ilave olarak tedarik ettiğimiz ve dağıtımını sürdürdüğümüz 500 bin adet tablet bilgisayarın tamamını, resmi veriler doğrultusunda oluşturulan öncelik sırasına göre Ocak ayı sonuna kadar öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Teslim edilen tabletlerin içinde, öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB’a kadar kotalı internet paketi de yer alacak. Elbette, dağıtımlar bununla sınır kalmıyor ve kalmayacak. Yerel yönetimlerimizin, özel sektör kuruluşlarımızın, sivil inisiyatiflerimizin sürece büyük destekleri var ve devam ediyor. Önümüzdeki günlerde onlarla da ayrıca bir araya gelerek teşekkürlerimizi paylaşacağız. Öte yandan, TRT EBA Televizyonu merkezli olarak yürüttüğümüz uzaktan eğitim sürecimiz, aralıksız bir şekilde devam ediyor. Tablet bilgisayar desteğinin yanı sıra, sayıları 14 bin 500’e ulaşan EBA destek noktaları da öğrencilerimizin hizmetinde. Uzaktan eğitimin tüm güçlüklerine karşın bu dönemde her bir çocuğumuza ulaşmak için merkezde ve taşrada görevli tüm meslektaşlarımla birlikte elimizden gelen gayreti gösterdiğimizin bilinmesini isterim.”

EKONOMİ Sağlık turizminde Türkiye öncü ülkeler arasında



Bu kapsamda Bakan Selçuk, aile veya öğrencilerin tablet bilgisayar talebi için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını; ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini de belirtti.

Bir sonraki dağıtım ise, 21 Aralık haftasında yapılacak.

REKLAM