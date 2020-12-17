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Gündem Bakan Selçuk 500 bin adet tablet ocak ayı sonuna kadar öğrencilere ulaşacak
EĞİTİM

Bakan Selçuk: 500 bin adet tablet ocak ayı sonuna kadar öğrencilere ulaşacak

Bakan Selçuk: 500 bin adet tablet ocak ayı sonuna kadar öğrencilere ulaşacak

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrencilere tablet bilgisayar ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığı, ocak ayı sonuna kadar yüz binlerce öğrenciyi daha mutlu edecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Ziya Selçuk, ''EBA portalını kullanım ve canlı derslere katılım konusunda cihaz ve internete erişim sıkıntısı yaşayan çocuklarımız için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, sivil inisiyatifler tarafından sağlanan desteklere ilave olarak tedarik ettiğimiz ve dağıtımını sürdürdüğümüz 500 bin adet tablet bilgisayarın tamamını, resmi veriler doğrultusunda oluşturulan öncelik sırasına göre Ocak ayı sonuna kadar öğrencilerimize ulaştırmış olacağız” dedi.

Haber Merkezi İHA
Bir buçuk ay içinde dağıtılması beklenen tabletler ülkenin her yerine gönderilecek.
Bir buçuk ay içinde dağıtılması beklenen tabletler ülkenin her yerine gönderilecek.

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılmak üzere sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Tablet bilgisayarlar kontrol aşamalarının ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor. 50 bin 500 adet tablet daha 15 Aralık Salı günü dağıtım için 15 ile doğru yola çıktı. İl müdürlükleri bu tabletleri 17 Aralık Perşembe günü öğrencilere dağıtmak üzere teslim aldı.

Doğu'dan Batı'ya tüm Türkiye'ye gönderilecek
Bu gönderimde, Adıyaman’a 2 bin 300, Batman’a 2 bin 600, Diyarbakır’a 3 bin, Gaziantep’e 3 bin, Hakkari’ye 850, İstanbul’a 5 bin, Kayseri’ye 2 bin, Kilis’e 500, Kocaeli’ye 8 bin, Mardin’e 3 bin, Ankara’ya 1350, Siirt’e 1000, Şanlıurfa’ya 10 bin 700, Şırnak’a 2 bin 600 ve Van’a 4 bin 600 adet tablet bilgisayar ulaştırıldı. Tabletlerin son olarak ulaştığı illerin Millî Eğitim Müdürleri ile video konferans yoluyla toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtım süreçleri hakkında bilgi aldı. İl müdürleri, tablet bilgisayarların planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde ilçe müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından en kısa sürede öğrencilere ulaştırılacağı bilgisini Bakan Selçuk’a verdi.

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İhtiyacı olan ailelere televizyon gönderildi

Bakan Selçuk, illerde uzaktan eğitim sürecinde yürütülen diğer çalışmalar konusunda da il müdürlerinden bilgiler alırken, il yöneticileri de, EBA destek noktalarının aktif olarak desteğe devam ettiği ve EBA TV’ye erişim için televizyon ihtiyacı tespit edilen ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisini verdi.

AYLIK 25 GB'A KADAR İNTERNET DE OLACAK

Tabletlerin, öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edileceği bilgisini de paylaşan Bakan Selçuk, şunları aktardı:

  • “EBA portalını kullanım ve canlı derslere katılım konusunda cihaz ve internete erişim sıkıntısı yaşayan çocuklarımız için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, sivil inisiyatifler tarafından sağlanan desteklere ilave olarak tedarik ettiğimiz ve dağıtımını sürdürdüğümüz 500 bin adet tablet bilgisayarın tamamını, resmi veriler doğrultusunda oluşturulan öncelik sırasına göre Ocak ayı sonuna kadar öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Teslim edilen tabletlerin içinde, öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB’a kadar kotalı internet paketi de yer alacak. Elbette, dağıtımlar bununla sınır kalmıyor ve kalmayacak. Yerel yönetimlerimizin, özel sektör kuruluşlarımızın, sivil inisiyatiflerimizin sürece büyük destekleri var ve devam ediyor. Önümüzdeki günlerde onlarla da ayrıca bir araya gelerek teşekkürlerimizi paylaşacağız. Öte yandan, TRT EBA Televizyonu merkezli olarak yürüttüğümüz uzaktan eğitim sürecimiz, aralıksız bir şekilde devam ediyor. Tablet bilgisayar desteğinin yanı sıra, sayıları 14 bin 500’e ulaşan EBA destek noktaları da öğrencilerimizin hizmetinde. Uzaktan eğitimin tüm güçlüklerine karşın bu dönemde her bir çocuğumuza ulaşmak için merkezde ve taşrada görevli tüm meslektaşlarımla birlikte elimizden gelen gayreti gösterdiğimizin bilinmesini isterim.”

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Bu kapsamda Bakan Selçuk, aile veya öğrencilerin tablet bilgisayar talebi için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını; ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini de belirtti.
Bir sonraki dağıtım ise, 21 Aralık haftasında yapılacak.

“Baba koşabilecek miyim?” diye sormuştu yeni protezine kavuştu
FOTOĞRAF 8
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Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım (41) ve eşi İlknur Yıldırım’ın (37) ’Özge’ ismindeki bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden 7 yaşındaki Özge Yıldırım, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul’da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya’da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.
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Daha önce kızının koşabilmesi için bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir ederek koşması için çabalayan Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım, ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi. Baba ile kızı koşma hayalleri kurarken ilerleyen zaman ve Özge’nin boyunun uzaması protezin değişme ihtiyacını doğurdu.
Title
Daha önce kızının koşabilmesi için bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir ederek koşması için çabalayan Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım, ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi. Baba ile kızı koşma hayalleri kurarken ilerleyen zaman ve Özge’nin boyunun uzaması protezin değişme ihtiyacını doğurdu.
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Antalya dönüşünde ise kızının koşması için antrenmanlar yapacaklarını dile getiren Ali İhsan Yıldırım, “Kızım bana hep ‘baba koşabilecek miyim?’ diye soruyordu. Boğazımı düğümleyen bu soru sonrası vatandaşlarımız ve bir dernekten yardımlar geldi. Özge’nin boyunun uzaması ve vücudunun gelişmesi daha önceki protezi işlevsiz kılıyordu. Dengede de sorunlar yaşıyordu. Şimdi yeni protezimizi aldık ve uyum sürecini geçirmeye çalışıyoruz. Antalya’ya döndüğümüzde mevcut protezine ek aparatlar yaparak koşu antrenmanları yapacağız. Çünkü kızımın koşarken yüzündeki o gülümsemeyi görmek istiyorum” dedi.
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“Baba koşabilecek miyim?” diye sormuştu yeni protezine kavuştu
Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 7 yaşındaki Özge, vatandaşların ve özel bir derneğin desteği sonrası yeni protezine kavuştu. Kızının en son 'baba koşabilecek miyim?' sorusu üzerine duyarlı vatandaşların yardımda bulunduğunu aktaran Baba Ali İhsan Yıldırım, “Şuanda kızım yeni protezine uyum sürecinde. Evimize döndüğümüzde koşu antrenmanlarına başlayacağız. Kızımın koşarken yüzündeki o gülümsemeyi görmek istiyorum” dedi.


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