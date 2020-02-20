Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak
EĞİTİM

Bakan Selçuk açıkladı: 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Öte yandan Selçuk, "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bir kısmı kanuni düzenleme gerektiriyor. Bununla ilgili Meclisteki süreç devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı(AA) Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ilişkin, "Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

20 bin ek öğretmen ataması

Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Depremde hasar gören okulların nereye yapılacağı hemen çözümlendi

Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildiren Selçuk, "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. Pazartesi de okulları açacağız" ifadelerini kullandı.

Elazığ'daki deprem sonrası hasar tespit edilen 80 okulda eğitim yapılmayacak
GÜNDEM
Elazığ'daki deprem sonrası hasar tespit edilen 80 okulda eğitim yapılmayacak

Sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjan oranı yüzde 10 olacak

  • Selçuk, sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjanların oranının yüzde 10 olacağını, sayının bu oran üzerinden belirleneceğini söyledi.

Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısına ilişkin, "Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Sporla, sanatla, bilimle ilgilenen öğrencilere bir ek avantaj sağlamakla ilgili bazı hazırlık çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz

Selçuk, "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bir kısmı kanuni düzenleme gerektiriyor. Bununla ilgili Meclisteki süreç devam ediyor" şeklinde konuştu.
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