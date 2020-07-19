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Gündem Bakan Selçuk duyurdu Milyonlarca öğrenciye LGS yerleştirmeleri için dijital danışmanlık desteği yarın başlıyor
EĞİTİM

Bakan Selçuk son dakika olarak duyurdu: Milyonlarca öğrenciye LGS yerleştirmeleri için dijital danışmanlık desteği yarın başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu: Milyonlarca öğrenciye LGS yerleştirmeleri için dijital danışmanlık desteği yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik 20 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda milyonlarca aday ter döktü. Şimdi sıra doğru tercih yapmakta ancak öğrenciler ve veliler bu konuda endişeli. Öğrencilerin yanlış karar vermesinin önüne geçmek için bakanlık online danışmanlık yapacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tercih danışmanlığı birimlerimiz öğrencilere yarından itibaren EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek" dedi. Ayrıca internet erişimi olmayan ve tercihte bulunacak öğrencilere telefonla danışmanlık hizmeti de verilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren son dakikahaberini duyurdu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için yarından itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacak.

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Antalya'nın Serik ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Türkiye birincilerinden olan 14 yaşındaki Onur Alperen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, kendisiyle görüşmek için talepte bulunduğu, yakın zamanda görüşeceklerini belirtti. Yılmaz, ''Cumhurbaşkanımıza Osmanlıca yazdığım mektubumda ona olan sevgimden ve görüşmek istediğimden bahsettim. Mektup, Cumhurbaşkanımıza ulaşmış. 22 Haziran tarihinde beni aradılar. İlk başta konuşamadım, ağladım'' dedi.

Doğru tercih önemli


Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi sınav, yerel yerleştirme ya da pansiyonlu okullar arasından hangi liseyi tercih edeceğine dair soruları bulunan aileler ve öğrenciler için tercih danışmanlığı hizmetini başlatacaklarını ifade etti. Bu süreçte, her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih danışmanlığı hizmeti ile öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı vermeyi amaçladıklarını dile getiren Selçuk, şu bilgileri verdi:

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Gaziantep'te 56 bin 400 öğrenci yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler ile LGS sınavda ter döktü. Sınavın zor geçtiğini belirten öğrencilerden Yunus Emre Orhan, yöreye has şivesiyle yaptığı değerlendirme gülümsetti.


Velilere çağrı yaptı

"Kurulan tercih danışmanlığı birimlerimiz öğrencilere EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Rehberlik ve araştırma merkezlerimizde (RAM) kurulan tercih danışmanlığı birimlerimizce de internete erişimi olmayan LGS tercihinde bulunacak öğrencilerimize telefonla tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Öğrencilerimizin 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih danışmanlığı hizmetini ne zaman alacakları konusunda, okul müdürlükleri öğrencilerimizi bilgilendirecek. Öğrencilerimizi ve velilerinizi tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmaya davet ediyoruz."

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13 binin üzerinde rehber öğretmen görev alacak

Bakan Selçuk, tercih danışmanlığı hizmeti için rehber öğretmenlerin yarından itibaren görev alacağına değinerek, "Bu süreçte yaklaşık 13 binin üzerinde rehber öğretmenimiz, EBA üzerinden öğrencilerimize online danışmanlık yapacak. Öğretmenlerimiz, EBA üzerinden görev alacakları sınıftaki öğrencilerle yarın sabahtan itibaren iletişime geçecek." diye konuştu.

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  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasının ardından da sınava katılan öğrencilere yine rehber öğretmenler tarafından tercih danışmanlığı hizmetinin başlatılacağını sözlerine ekledi.

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Bakanlıkça, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci yarından itibaren 29 Temmuz'a kadar sürecek.

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