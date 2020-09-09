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Gündem Bakan Selçuk talimatı verdi Okullar dip bucak temizlenecek, ihtiyaçlar giderilecek
EĞİTİM

Bakan Selçuk talimatı verdi: Okullar dip bucak temizlenecek, ihtiyaçlar giderilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarıyla ilgi 81 ilin Millî Eğitim Müdürü ile video konferans yöntemiyle sahadaki son durumu değerlendirdi. Bakan Selçuk, dezenfeksiyon ve günlük temizlik için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini noktasında, meslek liselerinin üretim altyapısının yeterli düzeyde olduğuna dikkat çekerek, okul yönetimleriyle bu alandaki koordinasyonun güçlendirilmesi talimatını verdi.

Haber Merkezi DHA
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; okullarda yüz yüze eğitim, ilk aşamada anaokulu ve ilkokul birinci sınıf düzeyinde 21 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime başlangıç hazırlıklarıyla ilgili basın açıklaması öncesinde, 81 il müdürüyle bu kez sahadaki son durumu değerlendirdi. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in, il müdürlerini yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin belirlenen usûl ve esaslar konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmesiyle başlayan video konferansta, hazırlıklara ilişkin tüm detaylar paylaşıldı ve belirlenen plan çerçevesinde hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması istendi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Birtakım teknik hazırlıklarımız var
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Birtakım teknik hazırlıklarımız var

Gerekli kontrollerin yapılması talimatını verdi


'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'nun uygulanmasıyla ilgili denetim çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, dezenfeksiyon ve günlük hijyen için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini konusunda da bilgilendirme yapıldı. Meslek liselerinin, dezenfektan ve ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinin üretimi noktasında okulların ihtiyacını karşılamaya hazır olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, okul yönetimleriyle bu konudaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve anlık çözüm mekanizmalarıyla gerekli kontrollerin yapılması talimatını verdi.

Birinci sınıflar 21 Eylül’de okula
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Birinci sınıflar 21 Eylül’de okula

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi beraber yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz' dedi.


  • 2 bin denetmen ile devam eden okul denetimleri ve 'Okulum Temiz Belgesi' belgelendirme süreçleriyle ilgili de bilgi alan Bakan Selçuk, okul yöneticilerinin bu konudaki fedakâr ve özverili çalışmalarının desteklenmesi için saha iletişiminin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Salgın ile eğitimin vazgeçilmezi oldu: Online eğitim
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Aileler bilgilendirilecek


Bakan Selçuk'un 81 ilin milli eğitim müdürüyle gerçekleştirdiği video konferansta, devam eden uzaktan eğitim çalışmaları da ele alındı. Erişim güçlüğü yaşayan öğrencilere ulaşmak için köylere ve en uzak mezralara kadar ulaşan il ve ilçe yöneticilerine teşekkür eden Bakan Selçuk, en yakın EBA Destek Noktası'na ulaşım için ihtiyaç duyan öğrencilerin ve ailelerin bire bir iletişimle bilgilendirilmesini istedi.
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