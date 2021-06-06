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ANKARA

Bakan Selçuk velilerle birlikte gençlerin sınavdan çıkmasını bekledi: Öğrencilerle sınav hakkında sohbet etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına giren öğrencilerin kapıda bekleyen velileriyle sohbet etti.

Bakan Selçuk, LGS'nin sona ermesiyle okuldan çıkan öğrenciler ile sınav değerlendirmesi yaptı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Selçuk velilerle birlikte gençlerin sınavdan çıkmasını bekledi: Öğrencilerle sınav hakkında sohbet etti
Bakan Selçuk Ankara Öveçler'de bulunan İzzet Latif Aras Ortaokulunu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Öveçler'de bulunan İzzet Latif Aras Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrenciler sınavdayken okul kapısında velilerle sohbet eden Bakan Selçuk, onlarla birlikte gençlerin sınavdan çıkışını bekledi, sınav sonrasında adaylarla bir araya geldi.

AA

"Sınav öncesinde de, sonrasında da çocuklarımızla birlikteyiz"

Normalde 3800 civarında okulda sınav yapılırken son iki yıldır öğrencilerin kendi okullarında ya da evlerine en yakın okulda sınava girebilmeleri için sınav yapılan okul sayısının yaklaşık 18 bine çıkarıldığını belirten Selçuk, "Sınav öncesinde de, sonrasında da çocuklarımızla birlikteyiz" dedi.

AA

Sınava ilişkin değerlendirmelerini Bakan Selçuk'la paylaşan öğrenciler, birlikte bol bol fotoğraf da çektirdi.

AA
  • Sınav sonuçlarının 30 Haziran’da açıklanacağını hatırlatan Selçuk, yerleştirme döneminde rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

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