Bakan Selçuk velilerle Instagram'da buluşacak

Yeni tip Koronavirüs’ün (Kovid-19) Türkiye’de görülmesinin ardından tedbir amaçlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Mart itibarıyla eğitime 1 haftalığına ara verildi. 23 Mart Pazartesi saat 09.00’da da
uzaktan eğitim sürecine başlanacak,. ‘EBA TV’ adıyla toplam 6 kanaldan yayın yapılacağını açıkladı.
Soruları cevaplayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce gerekli tüm çalışmaların tamamlandığını açıklasa milyonlarca öğrenci ve velinin kafasında birçok soru işareti bulunuyor. Bakan Selçuk da velilerle iletişimi sıkı tutarak, Instagram hesabından canlı yayın yapacağını duyurdu.
Twitter'dan paylaşımda bulunan Selçuk, "Sevgili velilerimiz; Bu akşam Instagram hesabım üzerinden canlı yayın ile uzaktan eğitim sürecini anlatacağım. Sorularınızı şimdiden bu paylaşımın altına yazabilirseniz daha akıcı ilerleriz. Çocuklar uyuduktan sonra görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
#tatildegiluzaktanegitim #uzaklaştıkçayakınlaşıyoruz pic.twitter.com/dg1e3GQlx4
#tatildegiluzaktanegitim #uzaklaştıkçayakınlaşıyoruz pic.twitter.com/dg1e3GQlx4— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 20, 2020