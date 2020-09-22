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Gündem Bakan Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu EBAda yaşanan sıkıntılar kısa sürede çözülecek
EĞİTİM

Bakan Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu: EBA'da yaşanan sıkıntılar kısa sürede çözülecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, EBA'da yaşanan sıkıntıların kısa sürede çözüleceğini aktararak bilgisayar ve tablet kampanyasına destek olanlara teşekkür etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözüleceğine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, erişim sorunu hakkında, "Bu bizim için iyi bir haber. İnanılmaz bir talep var. Teknik arkadaşlar bu konuda çalışıyor" dedi.

DESTEK MERKEZLERİNİN SAYISI ARTACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarını okula getirip, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesine girmeyen velilere teşekkür etti. Bakan Selçuk EBA'da yaşanan sıkıntıyla ilgili olarak ise "Bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmaların içerisindeler. Bu altyapı giderek daha da güçlenecek. Ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. EBA destek merkezlerinin, 8 bin 668 olduğu akşama kadar 9 bin olur sanırım" dedi.

Ziya Selçuk konuyla ilgili şunları söyledi:

Bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmaların içerisindeler. Bu altyapı giderek daha da güçlenecek. Ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. EBA destek merkezlerinin, 8 bin 668 olduğu akşama kadar 9 bin olur sanırım.

  • Oralarda da çok daha rahat erişim imkanı olacak. Bazı özel okulların bütün sınıflarda öğrencilerini almasıyla ilgili bir takım haberler bize de ulaşıyor.

Çok net olarak söylemek isterim. Bununla ilgili takipler yapılıyor, bu konuda cezaların hayata geçirilmesi söz konusu.

Bu ulusal bir karar. Bu karara uymayan okullar da varsa gereken tedbirler alınıp cezalar verilir.

BİLGİSAYAR - TABLET KAMPANYALARI

  • Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz zaten bir takım çabaların içindeyiz. Biraz önce ifade ettiğim EBA destek merkezlerinin 8 bin 668 olduğunu ifade ederken, aslında bunun da çözüm yollarımızdan bir tanesi olduğunu vurgulamak istedim. Bu arada hayırseverlerimizin destekleri var. Ben onlara da teşekkür ediyorum.

Öğrencilerimizin çok büyük bir kısmının erişimiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Yoğunluktan, EBA'daki sorundan da bunu anlıyoruz. Ama erişemeyen çocuklarımız için de başka yollar, metodlar oluşturuyoruz.

Bakan Selçuk'tan velilere teşekkür
GÜNDEM
Bakan Selçuk'tan velilere teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tweeti.

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