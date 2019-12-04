Bakan Selçuk'tan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama: Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Ordu’da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı.



Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz.



Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) December 4, 2019