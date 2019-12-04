Gündem Bakan Selçuktan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız
ANKARA

Bakan Selçuk'tan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama: Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu'da acımasızca öldürülen Ceren Özdemir ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Selçuk, "Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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