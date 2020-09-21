Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı: O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başlayan yüz yüze eğitimin ilk gününde, sosyal medya hesabından ilkokul günlerinden bir fotoğraf paylaştı.

Bakan Selçuk paylaşımında, "O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eylül 1985 / Bayındır, İzmir

O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım.

Okullarımız çocuklarımızla, sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek.

Maskelerimizi unutmuyoruz.

Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz."

🗓️ Eylül 1985 / Bayındır, İzmir



O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. ☺️



Okullarımız çocuklarımızla, sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek.



Maskelerimizi unutmuyoruz.😷

Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz. pic.twitter.com/k1cfG8peoF — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) September 21, 2020