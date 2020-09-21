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EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı: O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım

Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı: O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, sosyal medya hesabından ilkokul günlerinden bir fotoğraf paylaştı. 35 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Selçuk, "O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Selçuk'un paylaştığı fotoğraflar.
Bakan Selçuk'un paylaştığı fotoğraflar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başlayan yüz yüze eğitimin ilk gününde, sosyal medya hesabından ilkokul günlerinden bir fotoğraf paylaştı.

Bakan Selçuk paylaşımında, "O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • "Eylül 1985 / Bayındır, İzmir
  • O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım.
  • Okullarımız çocuklarımızla, sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek.
  • Maskelerimizi unutmuyoruz.
  • Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz."

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